Три фронта на пожара в Сунгурларско

Жена се моли на колене на хеликоптера да спаси дома ѝ

Двата фронта на пожара в община Сунгурларе, над село Скала и до село Бероново, вече са локализирани след цяла нощ работа в понеделник срещу вторник. Възникнал е трети в смесена широколистна и иглолистна гора, далеч от населените места. Районът е труднодостъпен, което налага работа на ръка. Действията на екипите и вчера се очертаваше да са подпомогнати от въздуха, с два самолета и един хеликоптер. Областният управител на Бургас Владимир Крумов отправи искане до Министерство на отбраната за включване на сили и от там.

Историята на жена, която паднала на колене и се помолила хеликоптерът, да спаси дома и, трогна цялата околия. Тя е от село Скала и когато видяла, че огънят стига до дома и, буквално паднала на колене и започнала да се моли за спасение. В това време, хеликоптерът излял водата си върху къщата и тя била спасена.

На място са заместник- директора на ГДПБЗН ст. комисар Любомир Баров, директорът на бургаската Пожарна ст. комисар Николай Николаев, областният управител Владимир Крумов, кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.