Трудности предстоят за Телците, Скорпионите  подобряват финансите си

ОВЕН

Позитивно настроени сте и изпълнени с желание за промени. Отдавате се на любими занимания, които ви зареждат емоционално. Не е подходящ момент за финансови сделки или важни покупки. В комуникацията с колегите е възможно напрежение, затова избягвайте сериозни разговори. Неблагоприятно е за подписване на договори и за поемане на нови ангажименти. Спортът и движението ще ви заредят позитивно, затова поддържайте баланс между активност и почивка — тялото ви ще ви се отблагодари.

ТЕЛЕЦ

Ще се сблъскате с трудности - запазете спокойствие и не бързайте да взимате важни решения. Хората около вас ще ви се противопоставят, което може да ви извади от равновесие. В реализирането на днешните задачи ще срещнете забавяне и пречки. В същото време трудностите ще ви вдъхновят да намерите нови начини за реализиране на бъдещи планове. Не е момент за действия, а за наблюдение, осмисляне на нещата и преценка. Насочете енергията си към творчество или спортна дейност.

БЛИЗНАЦИ

Настроени сте творчески и се чувствате готови за промени. Обмислете нови проекти и анализирайте детайлите за тяхната реализация. Има добри възможности за повишаване на доходите ви, възползвайте се. На работното място сте продуктивни и подхождате към поставените задачи по нестандартен за вас начин. Разходка, спорт или почивка ще ви върнат вътрешния баланс и ще повишат тонуса ви. Фокусирайте се върху хобитата си и творете. Очаква ви приятна вечер с любимия за вас човек.

РАК

Интуицията ви е силна и ви помага да взимате решения с лекота. Мислите и чувствата ви са в хармония, което улеснява всяка задача, с която се заемате. Избягвайте финансови сделки, подписване на договори и големи покупки. Не правете сериозни козметични процедури и не предприемайте импулсивни действия. На работното ви място постигате добри резултати. В любовта ще забележите признаци на ревност от страна на вашия партньор.

ЛЪВ

Напрегнати сте и усещате вътрешно колебание и обърканост спрямо ситуациите в ежедневието ви. Не е подходящо време за важни решения, подписване на договори или сериозни разговори. Добре е да мислите, планирате и наблюдавате случващото се около вас, но не и да действате. Енергията ви е силна, но е добре да я насочите към творчество. В любовта избягвайте спорове и конфликти. Хобитата ви ще ви помогнат да постигнете вътрешна хармония и да се освободите от напрежението.

ДЕВА

Търсите повече страст и забавления в ежедневието си. Енергията ви е силна и ви помага да постигате успехи. Работните ви задачи се развиват благоприятно, дори сте по-ефективни от обичайното. Провеждате задълбочени разговори с партньора ви, които ви носят яснота, близост, вътрешен баланс и удовлетвореност. Подходящ ден е за инвестиции и грижа за външния ви вид. Използвайте този ден за подобряване на личните и служебните ви отношения. Здравословното ви състояние е добро.

ВЕЗНИ

Изпитвате нужда да внесете промени в ежедневието си. Осъзнавате дълбоките си емоции и страхове — отделете си време да ги приемете, анализирате, преодолеете и да осигурите пространство за новите неща в живота ви. На работното ви място общуването с колегите ви е напрегнато. Избягвайте финансови сделки, покупки и разкрасителни процедури. В отношенията с партньора ви възникват недоразумения. Погрижете се за здравето си и изберете хармонията и спокойствието пред споровете.

СКОРПИОН

Денят ви носи положителни емоции, идеи и инициативи. Възможно е да помислите за инвестиция, която да подобри финансовото ви състояние. Партньорът ви ще ви изненада приятно с жест или подарък. Благоприятно време е за пътувания в страната или чужбина. В любовта сте обгрижвани и усещате близост в отношенията с любимия ви. На работа сте активни и продуктивни, и бързо постигате целите си. Променете ежедневните си навиците.

СТРЕЛЕЦ

Интуицията ви работи безотказно. Подходящ момент е за финансови решения, сделки, преговори и подобряване на кредитни условия. Може да получите полезна информация или предложение, което ще ви отвори много бъдещи възможности. На работното ви място задачите вървят гладко и бързо приключвате с ангажиментите си. Подходящо време е за разкрасителни процедури и покупки. Необвързаните ще срещнат интересна личност, която ще изиграе важна роля в живота им. Здравето ви е добре.

КОЗИРОГ

Събуждате се позитивно настроени към света. Периодът е благоприятен за финансови сделки, договори и инвестиции. В любовен аспект ви очакват приятни изненади от партньора ви. На работното ви място сте дисциплинирани и бързо стигате до желаните от вас резултати. Фокусирайте се върху спорт, движение и освобождаване от напрежението - така ще подобрите здравословното си състояние и ще повишите енергията си. Говорете с мек тон с хората около вас, за да спечелите доверието им.

ВОДОЛЕЙ

Атмосферата около вас е напрегната, а това ще ви натовари емоционално и ще ви подтикне към промяна. Избягвайте финансови сделки и инвестиции. Добре е да се съсредоточите върху планиране на ваши цели и анализ на детайлите, но не и да действате. В любовта ще се радвате на приятни моменти с партньора ви, ако не издребнявате във взаимоотношенията ви. Търсете решения, които са от полза и за вас, и за половинката ви. Отделете време за разходки.

РИБИ

Интуицията ви е силна и ви насочва към правилната за вас посока. Желаете повече разбиране, страст и близост с партньора си - изненадайте го с нови преживявания, като неочакван жест, кратко любовно послание, подарък без повод. Периодът е благоприятен за пътувания. На работното ви място сте организирани и всичко ви се получава с лекота. Приемайте новостите с любопитство, без прибързани действия, и ще откриете възможности, които иначе бихте подминали. Радвате се на добро здраве.