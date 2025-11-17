Трудово-правна консултация на "Труд news": Рискове и особености при подписване на срочен трудов договор

Въпрос: Здравейте! Получих предложение за работа по срочен трудов договор в зимен курорт. Интересува ме какво отличава този тип договор от безсрочния и доколко е безопасно да подпиша срочен договор. Малко се колебая, за да не допусна грешка, ако приема офертата в този вид.

П. Колев, гр. Смолян

Отговор: Срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок. Различните срочни трудови договори са изчерпателно изброени в чл. 68, ал. 1, т. 1-5 от Кодекса на труда (КТ). В чл. 68, ал. 2 от КТ е предвидено, че работниците и служителите по срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 от КТ имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време. Когато трудов договор е сключен за определен срок на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, то това може да е за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности или по изключение - за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от КТ срочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. В ал. 4 на чл. 68 от КТ се регламентира, че по изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 68, ал. 5 от КТ срочен трудов договор, сключен в нарушение на закона, се смята за сключен договор за неопределено време.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.