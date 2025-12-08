Задължения на работодателя в студеното време

Въпрос: Какви са изискванията, които работодателите следва да спазват, когато температурите са отрицателни?

С. Симеонов, гр. Сливен

Отговор: Да, работодателите следва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите, а зимните температури налагат допълнителни изисквания към работодателите. Те са посочени в Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Могат да бъдат предприети организационни и/или технически мерки за минимизиране на риска за здравето и живота на работещите. Например промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието, или пък въвеждане на по-чести почивки. Други мерки може да бъдат промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящо работно облекло и на лични предпазни средства или средства за колективна защита (в случая такива, които предпазват от преохлаждане и измръзване). Също така може да бъдат осигурени и помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, топли напитки и т.н.

Задължително да има наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.

Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код „оранжево“ или „червено“ от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

По изключение работата не се преустановява, когато става дума за работа във връзка с отбраната на страната. Не се преустановява и за работа, свързана с предотвратяване на бедствия и аварии и за овладяване и преодоляване на последиците от тях. Също така и за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.

Ако не спазят тези изисквания, инспекторите от Главна инспекция по труда могат да извършат проверка и да наложат глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. При повторно нарушение санкцията скача от 20 000 до 30 000 лв.

Справка:

Наредба РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.