Трудово-правна консултация на "Труд news": В кои случаи периоди без работа се признават за трудов стаж?

Въпрос: Здравейте! В кои случаи периоди без работа се признават за трудов стаж?

Г. Колева, гр. Видин

Отговор: Трудовият стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, както и времето, през което е изпълнявал държавна служба. Законът предвижда различни ситуации, в които дори при отсъствие от работа, времето се признава за трудов стаж.

Например, ако работник или служител е в отпуск по болест, това време се зачита за трудов стаж. Това важи независимо от причината за временната неработоспособност - дали става дума за общо заболяване, трудова злополука или грижа за болен член на семейството. Практиката показва, че много работници и служители се възползват от това право, особено в случаи на по-продължителни болнични, свързани с лечение на сериозни заболявания.

Също така, времето на платен отпуск, било то за почивка или по други причини, също се зачита за трудов стаж. Например, ако работник или служител излезе в годишен платен отпуск, тези дни автоматично се добавят към стажа му. Това включва и специални отпуски, като отпуск за санаторно-курортно лечение или за придружаване на член на семейството при медицински прегледи.

Интересен случай от практиката е, когато работник или служител ползва неплатен отпуск. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

Друг важен аспект е времето, прекарано в квалификационни курсове или преквалификация. Ако работник или служител бъде изпратен от работодателя си на такова обучение с откъсване от производството, това време също се зачита за трудов стаж.

Понякога възникват ситуации, при които работник или служител е неправомерно недопуснат до работа. Например, ако поради грешка или конфликт с работодателя служителят не бъде допуснат до работното си място, времето на отсъствието му също може да бъде признато за трудов стаж, ако ситуацията бъде разрешена в полза на служителя.

Друг пример е времето на отстраняване от работа във връзка с обвинение за престъпление. Ако впоследствие работникът или служителят бъде оправдан, този период също се зачита за трудов стаж.

Законодателството предвижда и други специфични случаи, при които времето, през което работникът или служителят не е работил, се признава за трудов стаж. Например, ако служителят е временно отстранен от работа по предписание на здравните органи, докато се уточнява здравословното му състояние, това също се зачита за стаж.

Справка:

Чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 351 от Кодекса на труда

чл. 352, ал.1 от Кодекса на труда

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.