Трудово-правна консултация на "Труд news": Кой и кога може да прекрати изплащането на пенсия

Въпрос: Здравейте! При какви обстоятелства може да бъде прекратено или спряно изплащането на пенсия и кой орган е компетентен да вземе това решение? Благодаря предварително.

Г. Маринов, гр. Варна

Отговор: Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление. Това не изключва необходимостта от представяне на доказателства – документи, водещи до прекратяване на пенсия или добавката, като дипломиране, сключване на граждански брак и други.

Пенсията се прекратява, когато пенсионерът почине, когато детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена или персонална пенсия, или бъде осиновено, когато преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак, когато отпадне основанието за получаването є, както и когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.

Когато пенсионерът е починал, пенсията му се прекратява от края на месеца, през който е настъпила смъртта. В останалите случаи пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

Пенсията се спира по искане на лицето, когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от шест месеца, когато не се следва изплащането є на основание чл. 101 от Кодекса за социално осигуряване при несъвместимост на пенсиите и тя е по-неблагоприятна по размер, както и когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.