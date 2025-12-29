Трудово-правна консултация на "Труд news": Какво задължително трябва да съдържа трудовият договор

Въпрос: Предстои ми да подпиша трудов договор, но не съм сигурен какво точно трябва да проверя, за да не се окаже по-късно, че съм приел неизгодни или незаконосъобразни условия - на какво е най-важно да обърна внимание?

Г. Петров, гр. Ст. Загора

Отговор: Трудовият договор задължително трябва да бъде сключен в писмена форма, като всяка от страните получава копие. Законът предвижда определени минимални изисквания, които трябва да бъдат включени. В договора се посочват данните за двете страни, включително имената, адресите и идентификационните номера на работника или служителя и работодателя. Важно е също така да бъдат описани длъжността и работното място, като длъжността трябва да е в съответствие с Националната класификация на професиите. Мястото на работа трябва да бъде ясно упоменато, за да няма неясноти относно това къде ще се изпълняват задълженията ви.

Друг ключов елемент е работното време, което може да бъде изразено като дневна или седмична продължителност. Трудовото възнаграждение също е от основно значение. В договора трябва да е записано ясно каква ще бъде основната заплата, която не може да бъде по-ниска от минималната за страната, както и дали ще има допълнителни плащания като такива за стаж, нощен труд или извънреден труд. Необходимо е да е уточнена и периодичността на изплащането на заплатата - обикновено тя се изплаща един или на два пъти месечно.

Друг важен момент, който трябва да следите, е свързан с продължителността на договора. Ако не е упоменато друго, се счита, че договорът е безсрочен. При срочните трудови договори срокът не може да надвишава три години, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго. Трябва да се обърне внимание и на условията за предизвестие при прекратяване на договора - то трябва да бъде еднакво и за двете страни и не може да надвишава три месеца.

В договора задължително трябва да бъде посочена началната дата на трудовото правоотношение. Работодателят е длъжен в срок от три дни след подписването на договора да го регистрира в НАП. Вие нямате право да започнете работа, докато не получите копие от уведомлението за регистрация. Ако това не бъде направено, работодателят подлежи на глоба, а вие рискувате да се окажете в правна несигурност.

Трудовият договор може да включва и допълнителни условия, но те не могат да бъдат в противоречие със закона или колективния трудов договор. Важно е също така да сте запознати с правилата за вътрешния ред на организацията, като това се удостоверява с декларация, която подписвате при постъпване.

Промени в трудовия договор не могат да бъдат правени без писменото съгласие и на двете страни, освен когато става въпрос за увеличение на заплатата. Това ви гарантира защита срещу едностранни промени, които могат да ви поставят в неизгодно положение.

Справка:

чл. 66 от Кодекса на труда

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.