Тръмп е доволен: Благодари на Ел Салвадор, че прие стотици "чудовища", извършили престъпления в САЩ

Президентът Доналд Тръмп благодари на Ел Салвадор в неделя, споделяйки драматично видео на стотици мигранти, извършили престъпления, кацащи в Централна Америка, след като са били депортирани от САЩ.

Тръмп, който наскоро се позова на "Закона за чуждестранните врагове от 1798 г.", който позволява депортирането на местни и граждани на вражеска нация без изслушване, благодари на Найиб Букеле в социалните медии.

„Благодаря на Ел Салвадор и по-специално на президента Букеле за разбирането в тази ужасна ситуация, която беше позволено да се случи на Съединените щати поради некомпетентното ръководство на демократите“, написа Тръмп. „Няма да забравим!“

Тръмп нарече задържаните мигранти „чудовищата, приветствани в страната ни от "изкривения" Джо Байдън и радикалните леви демократи“.

Високопоставен служител на администрацията на Тръмп потвърди пред Fox News, че общо 261 нелегални чужденци са били депортирани в Ел Салвадор вчера – 137 от тях са депортирани чрез Закона за чуждестранните врагове от 1798 г., 101 са били венецуелци, отстранени чрез дял 8, 21 са били салвадорски членове на бандата MS-13, а двама са били водачи на MS-13, според на длъжностното лице.

Те са обвинени в отвличане, сексуално насилие над дете, нападение, проституция, грабеж и нападение на полицай.

Самолетите с мигрантите вече са били извън въздушното пространство на САЩ, когато федерален съдия е наредил самолетите да се върнат, потвърди служител от администрацията на Тръмп пред Fox News.

Окръжният съдия на САЩ Джеймс Боасбърг нареди незабавно спиране на усилията на Тръмп да депортира предполагаемите престъпници, за да може да има повече време да обмисли дали използването на Закона за чуждестранните врагове от Тръмп е незаконно.

"Ние не се противопоставихме на съдебна заповед. Заповедта дойде твърде късно и нелегалните вече бяха в международното въздушно пространство", каза служителят.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит повтори мнението на длъжностното лице, като каза пред Fox News, че заповедта, която „няма законово основание, е издадена, след като терористите вече са били премахнати от територията на САЩ“.

„Писмената заповед и действията на администрацията не си противоречат“, каза Ливит. „Един единствен съдия в един град не може да ръководи движението на самолетоносач, пълен с чуждестранни терористи, които са били физически прогонени от територията на САЩ.“

В публикация на X Букеле каза, че мигрантите са пристигнали в Ел Салвадор и са били прехвърлени в „терористичен център за задържане“, където ще останат поне една година.

Интензивното видео показва тежко въоръжените салвадорски власти, които заобикалят предполагаемите членове на бандата, насила навеждат главите им и ги транспортират в съоръжения един по един.

Видеото също изобразява как заподозрените си бръснат косите и ходят с ръце зад врата, докато ги съпровождат до затворническите им килии.

