Тръмп към Зеленски: Не започваш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб и след това се надяваш, че друг ще ти даде ракети (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник упрекна искането на украинския президент Володимир Зеленски за закупуване на системи за противовъздушна отбрана Patriot. Зеленски направи това изявление по време на интервю, излъчено в неделя в предаването 60 минути на CBS News, предава TWZ.

„Той винаги иска да купува ракети“, каза Тръмп, попитан за предложението на Зеленски. "Слушай, когато започнеш война, трябва да знаеш, че можеш да спечелиш войната, нали? Не започваш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб, и след това се надяваш, че хората ще ти дадат ракети."

