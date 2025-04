Тръмп намекна: Ще има ли развръзка между Украйна и Русия до две седмици? (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него Володимир Зеленски е готов да се откаже от Крим, въпреки предишните твърдения на украинския му колега относно Черноморския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Говорейки пред репортери на летище в Ню Джърси в неделя, ден след срещата си със Зеленски във Ватикана, Тръмп каза „О, мисля, че да“, в отговор на въпрос дали смята, че Зеленски е готов да „се откаже“ от територията.

Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна не може да приеме признаването от САЩ на анексирането на Крим от Русия, след като Тръмп го обвини в неотстъпчивост по въпроса. В петък Зеленски настоя, че територията е „собственост на украинския народ“.

Той все още не е отговорил на последните коментари на Тръмп.

Мирни планове, публикувани от "Ройтерс" в петък, показаха, че САЩ предлагат Москва да запази територията, която е завзела, включително стратегическия Кримски полуостров.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви в неделя, че предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия е „подобно на капитулация“. В интервю за телевизионния оператор ARD той каза, че Киев е знаел, че мирното споразумение може да включва териториални отстъпки.

„Но те със сигурност няма да стигнат... толкова далеч, колкото в последното предложение на американския президент“, каза Писториус. „Украйна сама можеше да получи преди година това, което беше включено в предложението на Тръмп. То е равносилно на капитулация. Не виждам никаква добавена стойност.“

Въпреки коментарите за Крим, американският президент изрази новооткрита симпатия към украинския си колега в неделя, казвайки, че „иска да направи нещо добро за страната си“ и „работи усилено“.

Размишлявайки върху разговора си с украинския президент, Тръмп каза, че е „изненадан и разочарован, много разочарован“, че Русия е бомбардирала Украйна след дискусии между руския президент Владимир Путин и мирния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

„Бях много разочарован, че Русия изстреля ракети“, каза американският президент.

Американският президент също така добави, че Зеленски „ми е казал, че има нужда от повече оръжия, но го казва от три години“.

На въпроса какво иска Путин да направи, Тръмп отговори: „Ами, искам да спре да стреля. Искам да седнат и да подпишат сделката. Искам да я подпише и да приключи с нея.“

„Вярвате ли на президента Путин?“, един репортер попита Тръмп.

„Ще ви уведомя след около две седмици“, отговори американският президент.

In route from New Jersey to Washington on Sunday, President Trump says he wants to see a Russia-Ukraine peace deal in about two weeks. Trump also said he believes President Zelensky is ready to abandon claims to Crimea. pic.twitter.com/OO4twBRtdh