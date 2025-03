Тръмп нареди да бъдат публикувани всички 80 000 страници за убийството на Джон Кенеди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че във вторник ще публикува всички останали файлове, свързани с убийството на Джон Ф. Кенеди, след като по време на предизборната кампания обеща да разкрие истината за убийството през 1963 г., съобщава The Times.

По време на посещението си в понеделник в Център „Кенеди“ във Вашингтон - място за изкуство, кръстено на бившия президент, Тръмп разкри, че 80 000 нередактирани страници от документи ще бъдат публикувани.

„Хората чакат това от десетилетия“, заяви Тръмп пред репортери по време на посещение в Центъра „Кенеди“ във Вашингтон. „Ще бъде много интересно“, добави той.

BREAKING BOMBSHELL: Trump Announces Classified JFK Files Will Be Released Tomorrow



Over 80,000 Pages Of Assassination Files Will Be Released To The Public and Are Expected To Be Completely Unredacted Which Will Lead To One Conclusion, We Have Been Lied To By Our Federal… pic.twitter.com/pw39ieoxgp