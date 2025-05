Тръмп сбъдна желани за рождения ден на 104-годишен ветеран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помогна на ветеран от Втората световна война да сбъдне едно от желанията си на рождения си ден.

Жителят на Охайо Денвър Мур, който току-що навърши 104 години, е дългогодишен поддръжник на президента. Той стана популярен в социалните мрежи през март, след като покани Тръмп на предстоящия си рожден ден във видеоклип в TikTok, който оттогава събра над 890 000 гледания.

„Президенте Тръмп... През май ще стана на 104 години и Ви каня на рождения си ден в Канал Фултън“, казва той във видеото. „Трябва да гласувам за Вас отново и се надявам, че ще мога да гласувам за Вас още няколко пъти“.

В четвъртък Мур разбра, че е получил видеопослание от президента, предадено от неговия конгресмен, републиканеца Майкъл Рули, Р-Охио.

„Здравей, Денвър!“ казва Тръмп във видеопосланието. "Искам да ти пожелая много щастлив 104-и рожден ден от твоя любим президент на всички времена. Това съм аз, Доналд Тръмп. Съжалявам, че не успяхме да стигнем до твоето парти. С удоволствие бих стигнал до твоето парти, но работя по въпросите на Русия, Украйна, Китай и всякакви други места и знам, че искаш да се справим добре".

"Но искам само да ви благодаря за вашата невероятна служба на нашата нация и за вашата подкрепа за това Америка да стане отново велика. Много, много специален човек сте и честит рожден ден", продължава той.

This brings a tear to my eye.



President Trump just surprised the viral 104 year old WWII veteran with a beautiful birthday video from the Oval Office.



No one treats our veterans better than Trump.



It sure would be a shame if everyone shared this since we know the media won't! pic.twitter.com/S6ewDGp8An