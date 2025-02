Тръмп се появи грандиозно на състезанието Daytona 500, правейки няколко обиколки със "Звяра" по пистата (ВИДЕО)

Доналд Тръмп каза на пилотите в Daytona 500 на NASCAR, че са „страхотни американци“, докато летя по пистата от 2,5 мили с лимузината си, наречена "Звяра".

Президентът накара феновете на NASCAR да полудеят в неделя следобед, когато Air Force One прелетя над пистата преди пристигането му. Хилядите фенове аплодираха бурно, докато самолетът му ревеше над публиката.

Миналата неделя той влезе в историята, като стана първият действащ президент, присъствал на Супербоул, когато се отправи към Ню Орлиънс, за да гледа как Филаделфия Ийгълс побеждават Канзас Сити Чийфс.

Този уикенд кортежът на президента се качи направо на пистата във Флорида и измина кратко разстояние пред феновете на NASCAR, натъпкани по трибуните. По-късно той се върна на пистата, като неговият кортеж направи две обиколки преди началото на състезанието, където разговаря с пилотите по радиото.

Докато лимузината на Тръмп летеше по пистата, той каза на шофьорите: „Това е вашият любим президент. Аз съм голям фен, наистина голям фен на вас, хора. Как го правите, не знам. Вие сте талантливи хора и сте страхотни американци. Приятен ден, много се забавлявайте и ще се видим по-късно.“

Ерик Тръмп се присъедини към баща си за посещението и засне вътрешността на Звяра, докато Тръмп махаше на хората на трибуните по време на двете обиколки. Неговата внучка Каролина беше в колата с тях - петгодишното дете беше пуснато да се движи свободно без предпазен колан, докато тя надничаше през прозореца заедно с дядо си.

По-късно той излезе от колата, хванал Каролина за ръка и вдигайки победоносно юмрук във въздуха.

🚨‼️Eric Trump Shares Video of Donald Trump at Daytona 500 🚘🇺🇸



Eric Trump posted a video of Donald Trump at the Daytona 500, waving to fans as he drives by in his limo.



📹: Eric Trump pic.twitter.com/JES4tt1pWu