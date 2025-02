Тръмп сложи в златна рамка снимката си от затвора, окачи я гордо пред Овалния кабинет (СНИМКИ)

Снимката на президента Доналд Тръмп, една от най-скандалните изобщо на 47-ия президент на САЩ, която се превърна в символ на неподчинение за Тръмп и неговите поддръжници, сега гордо виси в коридора пред Овалния кабинет.

Новото попълнение на стената беше забелязано за първи път по време на срещата на Тръмп с индийския премиер Нарендра Моди в Белия дом в четвъртък, пише Newsweek.

Рамкираната първа страница на вестник със снимката можеше да се види окачена в коридора пред Овалния кабинет, точно зад главата на началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Кадърът беше заснет, когато Тръмп се предаде в затвора в Атланта през август 2023 г. по обвинения, че е планирал незаконно да отмени изборите през 2020 г. в Джорджия.

Същия ден Шерифската служба на окръг Фултън в Атланта разпространи полицейска снимката на Доналд Тръмп, след като тогава бившият американски президент се предаде в затвора по наказателни обвинения заради опитите му през 2020 г. за подмяна на резултатите от изборите в щата Джорджия. На снимката намръщеният Тръмп, затворник Nо. P01135809 според регистъра на затвора в окръг Фултън, е заснет да се взира във фотоапарата.

"Дръзкият избор на декор беше забелязан за първи път по време на държавното посещение на индийския премиер Нарендра Моди, когато прозорливите репортери забелязаха безпогрешния блясък на изображението. Докато Моди и Тръмп си разменяха любезности, кадърът се очертаваше на заден план – мълчаливо, но незабравимо свидетелство за политическото безсмъртие на Тръмп", пише Times of India.

Изглежда, че Доналд Тръмп е окачил собствената си снимка по протежение на коридор точно пред Овалния кабинет, съобщава и Independent.

Скандалната снимка, която изглежда е първа страница на New York Post, беше забелязана да виси гордо в богато украсена златна рамка, докато президентът приветства индийския премиер в Белия дом .

Вирусният кадър, показващ намръщения Тръмп, повдигащ вежда, докато гледа свирепо право в камерата, беше забелязана за първи път в социалните медии и впоследствие беше споделена от помощника на Белия дом Марго Мартин.

Една снимка от президентската среща, направена от Джим Уотсън от АФП, показва една от вратите на Западното крило, открехната, а в коридора отвъд него виси снимка на чаша на Тръмп, отбелязва и Forbes. Снимката, която влезе в историята, когато Тръмп стана първият президент на Съединените щати, бивш или действащ, на когото беше направена полицейска снимка, е матирана на черен фон и виси в позлатена рамка.

Не е ясно от колко време кадърът виси пред офиса на президента в Западното крило, но посещението на Моди в четвъртък отбеляза четвъртото посещение на световен лидер в Белия дом от началото на втората администрация на Тръмп.

