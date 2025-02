Туристи се стекоха да наблюдават изригването на Етна, но предизвикаха същински хаос (ВИДЕО)

Хиляди туристи се стекоха към Етна, за да наблюдават зрелищните изригвания на вулкана, но някои хора блокират улици и не позволяват на спасителните служби да достигнат до нуждаещите се от помощ, съобщиха местните власти.

Ръководителят на регионалната гражданска защита на Сицилия Салво Кочина описа туризма от последните дни в Етна като „див“ и „изключително опасен“, предупреждавайки, че туристите, привлечени от изключителните гледки, са паркирали колите си по тесни улици, пречейки на спасителните превозни средства.

В публикация във Фейсбук в неделя вечерта Кочина каза, че потокът от хора е създал „хаотична сцена с коли, претъпкани по тесните пътища, застой на трафика … и спасителни превозни средства, които не могат да преминат“.

„С падането на мрака ситуацията става изключително опасна, с нарастващи рискове от падане и потъване на хора в снега", допълва той.

Предупреждението му обаче изглежда не беше чуто.

Осем души, включително двама непълнолетни, се изгубиха по време на екскурзия в понеделник и бяха открити само няколко часа по-късно, развитие, което накара пожарната да се намеси. В неделя 48-годишен мъж получи фрактура на крака при падане, а четирима други бяха изчезнали предишната нощ.

🚨 What’s happening in Sicily - Italy 🇮🇹 is absolutely extraordinary



Mount Etna is erupting with its summit covered in snow



Here are some explorers skiing between snow and fire!



Unprecedented pic.twitter.com/l83jsBzLul — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 13, 2025

Пожарникарите бяха привлечени, за да помогнат на местните жители и да ограничат потока от туристи от Сицилия и извън нея през пренаселените улици, докато кметовете на градовете по склоновете на вулкана наредиха на посетителите да стоят на поне 500 метра от лавата – директива, която беше почти напълно игнорирана.

През уикенда се разпространиха стотици видеоклипове на туристи, които са стигнали до района. На тях се вижда, че посетителите са само на сантиметри от снега. Един клип в TikTok показва десетки туристи близо до поток от лава, който, бавно спускайки се по снежния склон, е разтопил снега, образувайки поток.

🚨 Etna is continuing to offer the world unique experiences



As lava meets snow, the rare phenomenon of a stream forming is happening!



A joy for photographers, reporters, hikers, and volcanologists! pic.twitter.com/c7VGJimINb — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 15, 2025

„Виждал съм много снимки и видеоклипове на хора опасно близо до фронта, дори каращи ски“, каза Карло Капуто, кмет на Белпасо, който се намира край Етна. „Макар и визуално поразителен, вулканът ги излага на сериозни рискове, тъй като лавата, взаимодействайки със снега, може незабавно да го изпари и с освободената топлинна енергия може яростно да хвърли фрагменти или камъни.“

People skiing during an eruption on Mt Etna



[📹 Dario Teri]pic.twitter.com/WW46htcQWc — Massimo (@Rainmaker1973) February 18, 2025

Италия, дом на най-много обекти на наследството на ЮНЕСКО в света, уморено свиква с епизоди на свръхтуризъм.

Миналия месец кметът на Roccaraso, популярен италиански ски курорт, ограничи дневните екскурзии и дори намекна, че ще призове армията, за да се справи с безпрецедентното нашествие от туристи, след като градът беше затрупан от 260 автобуса, превозващи повече от 10 000 посетители от Неапол и околния регион Кампания, привлечени от TikTok звезда и евтини билети.