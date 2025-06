Турист повреди две от статуите на световноизвестната Теракотена армия (ВИДЕО)

Властите в Китай съобщиха, че местен турист е прескочил защитна ограда и е скочил в част от световноизвестната експозиция на китайската Теракотена армия, повреждайки двама древни глинени воини.

30-годишният мъж е посещавал музея, в който е подредена теракотената армия в град Сиан, в петък, когато е „прескочил парапета и защитната мрежа и е скочил“, съобщиха служители на обществената сигурност в изявление.

Установено е, че мъжът „страда от психично заболяване“ и случаят е в процес на разследване.

Tourist jumped over a museum fence and damaged two of the 2,000-year-old terracotta warrior statues that make up the terracotta army, one of China's most important archeological discoveries, on Friday (30 May). pic.twitter.com/FWLcHWmepm