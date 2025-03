Турция задържа 37 души заради публикации в социалните медии за задържания кмет на Истанбул

Турция задържа 37 души, обвинени в „провокативни“ публикации в социалните медии във връзка със задържането на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи правителството в четвъртък, опитвайки се да потуши протестите.

Имамоглу, основният политически съперник на президента Тайип Ердоган, беше задържан в сряда по обвинения, включващи подкупи и подпомагане на терористична група, като основната опозиционна партия осъди този ход като „опит за преврат срещу следващия президент“.

Хиляди протестиращи излязоха по улиците и университетските кампуси в различни градове, включително Истанбул и столицата Анкара, като тълпите скандираха антиправителствени лозунги, въпреки четиридневната забрана за провеждане на събрания, наложена след ареста на Имамоглу, съобщава Reuters.

„Турските власти идентифицираха 261 акаунта в социалните медии, включително 62, намиращи се в чужбина, за „провокативни публикации, подстрекаващи към престъпления и омраза“ след задържането на Имамоглу и 105 други, и продължават да полагат усилия за издирване на останалите заподозрени”, заяви министърът на вътрешните работи Али Ерликая в социалната мрежа X.

Министърът добави, че в рамките на 24 часа след задържането на Имамоглу в X са били споделени 18,6 милиона публикации за него. Популярният 54-годишен мъж води пред Ердоган в някои проучвания на общественото мнение.

Турция конфискува и строителна компания, съсобственик на която е Имамоглу, съобщи главната прокуратура на Истанбул.

Прокуратурата съобщи, че контролът върху Imamoglu Construction, Trade and Industry е бил поет от съда въз основа на доклади от разследване на финансови престъпления.

Служителите на истанбулската община съставляват по-голямата част от 105-те души, арестувани заедно с Имамоглу.

🇹🇷TURKEY: MASS PROTESTS AGAINST ERDOĞAN



Hundreds of thousands of Turks took to the streets, after the detention of Istanbul mayor and Erdogan’s opposition leader Ekrem İmamoğlu.



These protests , calling for a revolution are happening in Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon, and… pic.twitter.com/G89t1nfp0J