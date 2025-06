Украйна може да тества собствена балистична ракета в реални бойни условия

Последните атаки срещу руски командни пунктове са възможен индикатор, че Украйна може да е започнала да изпробва собствена балистична ракета в реални бойни условия, съобщава Defence Express.

Има все повече признаци, че Украйна може би е започнала да тества собствена балистична ракета, разработена в страната, в реални бойни условия. Това предположение идва от експерта на Defense Express Валерий Рябих, който намекна за скорошен удар по руската ракетна система "Искандер" в Брянска област на Русия. Според Валерий Рябих, оръжието, използвано в тази операция, може да не е било доставената от САЩ ракета HIMARS, както мнозина първоначално предполагаха.

Валерий Рябих посочи, че в началото на май е имало забележимо увеличение на броя на унищожените руски командни пунктове. Той свърза тази тенденция с потенциално по-широко развитие на военните способности на Украйна. По-конкретно, той посочи унищожаването на системата "Искандер" като показателен пример, предполагайки, че подобни прецизни удари с голямо въздействие показват ново ниво на оперативен обхват за украинските сили.

Тези скорошни удари показват, че Украйна не само е придобила необходимите инструменти за разузнаване и насочване за прецизни операции на далечни разстояния, но може би вече притежава и нови нападателни ресурси, по-специално собствена система за балистична ракета. Изводът е, че Украйна може вече да не разчита единствено на доставяни от Запада системи за стратегически дълбоки удари.

