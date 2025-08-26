Украсяват сгради във Варна с ликовете на спортни легенди

Одобриха разпределението на 1,1 млн. лв. общински средства за клубовете

Ликовете на варненски спортни легенди ще украсят фасадите на сгради на ключови места в града. Това реши Общественият съвет по въпросите на спорта на заседание, водено от зам.-кмета Илия Коев. За реализацията на идеята са осигурени 20 000 лв., а предложенията за увековечаване на видни личности в графити до седмица ще трябва да представят местните спортни клубове.

Проектите ще се разгърнат върху стените на стари здания и жилищни блокове. Ефектът ще е двоен, тъй като освен освежаване на „калканите”, ще бъдат естетизирани обществени пространства, посочи Светослава Георгиева, шеф на общинската дирекция „Култура и духовно развитие”, която ще отговаря за техническите задания и художественото оформление на бъдещите градски стенописи. Според Георгиева такива могат да се направят още върху асфалт и по стените на спортните бази във Варна.

Инициативата е поредна, след като миналата година по идея на фенове на футболните клубове „Черно море” и „Спартак” художници изрисуваха с тематични графити четири подлеза край базите на двата отбора с идеята да се спрат вандалските прояви преди и след мачове.

Членовете на съвета единодушно подкрепиха проекта за промяна в критериите за отсъждане на общински отличия. За титлата „Почетен гражданин на Варна” в бъдеще ще може да се номинират всички олимпийски медалисти, а не само спечелилите златни медали. По нов начин ще се ползват и общинските средства за спорт. Тази година в бюджета по това перо са предвидени 1,1 млн. лв. С тях ще бъдат подкрепени пет основни групи. 30% от сумата ще бъде разпределена между 13 клуба, развиващи колективни спортове. За бойните и плувните са предвидени по 10%, за неолимпийските – 5%, а за олимпийските, представени от 34 клуба, ще бъдат останалите 45%. С приетия вариант спортното общество ще получи двойно повече средства от предходни години, коментираха членове на съвета. Те се обединиха около идеята размерът на финансова подкрепа във всяка от петте групи да се променя ежегодно според постигнатите резултати и постижения.