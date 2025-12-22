Успехи очакват Телците, Везни, погрижете се за здравето си

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Началото на седмицата започва за вас с напрежение и динамика, които ще изискват да се адаптирате към тях. На работното място сте настроени песимистично и усещате спад в енергията и мотивацията си. Трудно се справяте с текущите задачи и постигнатите резултати не съответстват на очакванията ви. Среща с приятели или разходка ще ви донесат успокоение. В любовта може да очаквате топли жестове, разбиране и възможност да заздравите връзката с любимия ви човек, чрез откровени разговори.

ТЕЛЕЦ

Днес сте изпълнени с увереност, мисълта ви е яснота и нещата са под ваш контрол. Мислите и емоциите ви са в хармония, което ви помага да взимате правилни решения на работното място. Подходящ момент е за нови начинания, срещи с хора, преразглеждане на идеи, покупки, инвестиции и разкрасителни процедури, но избягвайте периода между 14:40 и 15:52, защото тогава нещата няма да се развият във ваша полза. Енергията ви е хармонична и имате всички необходими ресурси за постигане на успех.

БЛИЗНАЦИ

Седмицата ви започва с прилив на енергия, носейки ви свежи и нестандартни идеи, които да ползвате в бъдещи проекти и лични начинания. Избягвайте покупки, сделки и инвестиции, тъй като резултатите няма да са благоприятни. На работното място ще се появят пречки или недоразумения, затова бъдете търпеливи и внимателни. В любовта има разминавания между вашите очаквания и тези на партньора ви. Полезно е да отделите време за физическа активност, за да поддържате добра концентрация.

РАК

Седмицата ви започва с предизвикателства, ще се чувствате уязвими и ще ви е трудно да запазите емоционален баланс. Хора от обкръжението ви ще се противопоставят на идеите и плановете ви. Енергията ви е понижена и постигнатите резултати няма да отговарят на очакванията ви. Избягвайте важни разговори на работното си място, сега не е подходящ момент за тях. Отделете време за близките ви хора и направете нещо специално за любимия, което да го зарадва и да укрепи връзката ви.

ЛЪВ

Денят ви е динамичен и предлага интересни възможности за бъдещото ви развитие. Подходящо е да захванете с ново хоби или да се заемете с различно занимание, чрез което да се сдобиете с нови умения. Чувствате се енергични и уверени, което ще ви помогне да постигнете успехи в начинанията си. Благоприятен период е за разговори, покупки и инвестиции, но избягвайте часовия диапазон от 14:43 до 15:52, защото тогава няма да се развият нещата по начина, по който желаете. В любовта ви очакват топли и приятни емоции.

ДЕВА

Днес сте организирани и съсредоточени върху задачите си, което ви позволява да планирате по-ефективно и да успявате да изпълните всичко според графика си. Все пак денят не е подходящ за важни разговори, сделки или сериозни решения - избягвайте ги. Не бързайте с нови начинания, а насочете енергията ви към довършване на вече започнати проекти. Отделете време за почивка и грижа за себе си, за да възстановите силите си и да се чувствате комфортно. В любовта възникват разногласия.

ВЕЗНИ

Денят ви изправя пред поредица от трудности. Възможни са конфликти ситуации, които ще изискват смирение и търпение от ваша страна. На моменти губите баланс и сте склонни към емоционални реакции. Периодът е благоприятен за планиране на идеи за вашето бъдеще. Може да обмислите инвестиции, но избягвате действия между 14:43 и 15:52, защото тогава няма да са успешни. Погрижете се за здравето си, като си осигурите достатъчно време за почивка и възстановяване, за да поддържате добър тонус.

СКОРПИОН

Чувствате се уверени и готови да превърнете плановете си в реалност. В професионален план всичко се развива според очакванията ви. Подходящ момент е за начало на нови проекти, инвестиции и мащабни покупки, с изключение на периода от 14:43 до 15:52, защото всичко предприето в този часови диапазон няма да ви донесе добри резултати. В любовта ви очакват хармонични и споделени мигове с любимия ви човек - насладете им се. Физическата активност и спортът ще се отразят добре на вашето здравето.

СТРЕЛЕЦ

Настроени сте оптимистично и имате ясен план за действие. Благоприятен момент е за инвестиции, покупки и планиране на бъдещи цели, но избягвайте това да се случва между 14:43 и 15:52 часа. Силната ви енергия ви позволява да действате уверено и да постигате значими успехи. Задачите и разговорите на работното ви място протичат лесно и без стрес. В любовта се радвате на хармония и приятни емоции с любимия ви. Опитайте се да запазите баланс между работа и почивка и не се претоварвайте.

КОЗИРОГ

Днес мислите и чувствата ви са в пълен синхрон и успявате да реализирате идеите и желанията си. Подходящ момент е както за планиране на цели, така и за предприемане на действия по тях. Денят е добър за покупки, инвестиции и професионални задачи, но избягвайте периода от 14:43 до 15:52 часа. На работното ви място всичко се подрежда с лекота. В любовта ви очакват спокойни и приятни емоции. Не забравяйте да отделите време за почивка и възстановяване, за да поддържате добър тонус.

ВОДОЛЕЙ

Подхождате към задачите си рационално, като същевременно внасяте креативни идеи. В работата си действате с мисъл и организация, което ви позволява да постигате отлични резултати. Подходящ момент е за покупки, инвестиции и важни сделки, но не и между 14:43 и 15:52 часа. Идеите ви срещат подкрепа и одобрение от околните. В любовта ви очакват спокойни и радостни моменти, изпълнени с внимание и топлина. Осигурете си време за почивка, за да поддържате добро здраве.

РИБИ

Днес гледате реалистично и практично на всичко около вас. Успявате да си поставите цели и мислите стратегически относно реализацията им. Планирането върви добре, но разговорите не са особено благоприятни. Избягвайте важни дискусии, защото могат да доведат до напрежение. Денят не е подходящ за покупки и финансови решения. В любовта са възможни напрегнати моменти и неразбирателство. Намерете време за физическа активност и забавления, за да се заредите с енергия и добро настроение.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg