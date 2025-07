Учени се притесняват: Цунамито на Страшния съд вероятно ще удари САЩ в близко бъдеще

Учени издадоха спешно предупреждение за „цунами на Страшния съд“, което ще удари части от САЩ.

Цунамито на Страшния съд вероятно ще удари САЩ в близко бъдеще, но учените казват, че има вероятност това да се случи по-рано, отколкото по-късно. Ново проучване установи, че колосално земетресение по зоната на субдукция Каскадия (CSZ) в Тихоокеанския северозапад на Америка е почти сигурно до 2100 г., с 37% вероятност това да се случи по всяко време през следващите 50 години.

CSZ е разломна линия с дължина близо 1126 киломветра край западния бряг на Северна Америка, където една тектонична плоча, плочата Хуан де Фука, се плъзга под друга, Северноамериканската плоча. Простира се от северната част на остров Ванкувър в Канада до южната половина на западното крайбрежие на САЩ, като минава покрай бреговете на Вашингтон, Орегон и Калифорния.

Ако днес удари земетресение с магнитуд между 8 и 9,0, учените предупреждават, че мега цунами с височина 30 метра ще унищожи по-голямата част от Западното крайбрежие, тъй като бреговата линия ще се снижи с почти два и половина метра мигновено.

Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) изчисли, че само от земетресение в CSZ ще има 5800 смъртни случая и още 8000 поради мега цунамито, което то ще предизвика.

Международният екип, ръководен от изследователи от Virginia Tech, добави, че тези мрачни прогнози само ще се влошават с течение на времето поради покачването на морското равнище. Професор Тина Дура, водещият автор на изследването, каза: „Това със сигурност ще бъде много катастрофално събитие за САЩ. Цунамито ще дойде и ще бъде опустошително“.

До 2100 г. се очаква изменението на климата да повиши морското равнище с до 60 см. Ако зоната на субдукция Каскадия не претърпи друго мега земетресение дотогава, това вероятно ще засили опустошенията и наводненията над очакваните щети през 2025 г.

Тези щети ще включат повече от 2000 училища и 100 критични съоръжения по Западното крайбрежие, което ще струва на страната над 134 милиарда долара.

Новото проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, също така прогнозира, че Западното крайбрежие ще бъде преобразувано в продължение на векове.