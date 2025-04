Учени "създадоха" отново вид вълк, изчезнал от лицето на Земята преди 12 000 години (ВИДЕО)

Десет хилядолетия са изминали, откакто за последен път в тундрата на Северна Америка се е чул вой на dire wolf (злокобен вълк). Сега, в лаборатория на тайно място, няколко шестмесечни бебета правят всичко възможно, за да го чуят отново.

Тези „изчезнали“ вълчета от вида „злокобен вълк“ обаче вероятно трябва да пораснат още малко, преди виковете им да изплашат някой бизон.

Американски екип твърди, че е успял да използва древно ДНК, за да върне хищника, изчезнал преди 12 000 години. Това е значителен напредък към целта на учените да „събудят отново изгубените диви райони на Земята“.

„Екипът ни взе ДНК от зъб на 13 000 години и череп на 72 000 години и създаде здрави вълчета“, казва Бен Лам, главен изпълнителен директор на Colossal Biosciences.

В понеделник компанията съобщи, че две мъжки вълчета от вида „злокобен вълк“ - Ромул и Рем, са се родили преди шест месеца, а третото женско, наречено Халиси, на героинята от „Игра на тронове“, се е родило преди два месеца. Всички те са здрави, растат и - според компанията, която иска да върне и мамутите - се държат „като вълци“.

„Някога беше казано, че „всяка достатъчно напреднала технология е неразличима от магия“. Днес нашият екип има възможност да разкрие част от магията, върху която работи“, каза Лам.

Други биолози обаче изразиха предпазливост относно това доколко кученцата наистина са възстановка на вида, който е по-голям и по-мощен от вълците в днешна Америка.

Злокобният вълк някога е бил разпространен в цяла Северна Америка, като е ловувал бизони, мастодонти и дори млади мамути. След десетки хиляди години той е изчезнал, вероятно поради намаляването на мегафауната, а също и поради конкуренцията на съвременните вълци. Въпреки това той е оставил след себе си добре запазени скелети, от които учените са успели да извлекат ДНК.

