Фермерски организации са против ваксинацията на животните срещу шарка

Въвеждане на финансови стимули за биосигурност във фермите, предлагат от бранша

Настояват за осигуряване на ветеринарни лекари в малките населени места

"Министерството на земеделието и храните постъпи отговорно към българските животновъди и преработватели на мляко с решението дребните преживни животни (ДПЖ) да не се ваксинират срещу шарка. Освен, че е професионално обосновано от широк кръг от експерти и съгласувано с европейските институции, това решение показва реална грижа на държавата за сектора".

Това се казва в позиция на Националната асоциация на млекопреработвателите, Българския фермерски кооператив и Асоциацията на земеделските производители в България, разпространена до медиите.

В момент, в който пикът на заболяването е преминал и има видимо ограничение на огнищата към днешна дата, ваксинацията е напълно излишна мярка, която може само да навреди повече, предупреждават от бранша. "Тя би прекратила износа, забранен за продукти от ДПЖ, ваксинирани срещу шарка. Напомняме, че всякакви ограничения на износа ще нанесат непоправими щети на реалните производители, които осигуряват 75% от българската храна и ще доведат до масови фалити на овцеферми, козеферми и мандри", се казва в позицията.

Фермерите настояват да участват активно в диалога с държавата за бъдещето на сектора. Предлагат и мерките, които, според тях, реално могат да помогнат:

• Въвеждане на финансови стимули за биосигурност във фермите, в които в момента

не се спазват санитарни стандарти, няма дезинфекция, а в много случаи дори няма

ограда, хладилник и течаща вода. Голям процент именно от тези ферми са жертва

на заболяването.

• Осигуряване на ветеринарни лекари в малките населени места.

• Забрана за достъп на външни лица до ферми с огнища.

• Адекватни обезщетения при евтаназия на болни животни.

• Засилване на контрола върху нелегалната ваксинация и информационна кампания

за рисковете от нея за самите стопанства: опасност от вредни ваксини, водещи до

треска, аборти, спад на млякото, лошо качество, оттам спад в продажбите и фалити.

Ние вярваме, че колкото по-бързо всички ферми заработят според европейските и национални изисквания, толкова повече качествена българската храна ще стига до българската трапеза.