София вече може да се похвали със свръхмодерен космически център

„ЕндуроСат“ е не само космическа компания, а ясен пример, че не съществуват граници за успеха, каза президентът Радев

Новият свръхмодерен космически център на „ЕндуроСат“ беше открит в София с церемония, на която присъстваха държавният глава, кметът на столицата, представители на космически агенции, на компании от частния сектор в областта на космоса, авиацията и технологиите, както и представители на дипломатически мисии у нас. Българската компания е специализирана в разработката, асемблирането и производството на космически сателити и е сред най-бързо развиващите се в областта.

Cгpaдaтa c плoщ oт нaд 17 800 ĸвaдpaтни мeтpa щe пpeдocтaвя нeoбxoдимитe pecypcи зa пo-нaтaтъшнo paзшиpявaнe нa нayчнo-paзвoйнaтa дeйнocт нa българския производител и щe пoдĸpeпи бъдeщитe му ĸocмичecĸи пpoeĸти. От „ЕндуроСат“ обясняват, че благодарение на тази инвестиция ще могат да произвеждат до два спътника с тегло от 200 до 500 кг дневно и ще разполагат с усъвършенствани радиочестотни лаборатории, хардуерни и механични лаборатории, както и "чисти помещения", класифицирани по ISO.

Разширението е пряк отговор на нарастващото глобално търсене на малки до средни по размер сателитни съзвездия.

"Развитието на модерна икономика, отбранителни способности и дори нашето ежедневие е немислимо без постиженията в космическата наука, технологии и индустрия" заяви държавният глава Румен Радев, който участва в откриването на новия космически център.

"През годините успяхме да развием силна и динамична екосистема в областта на информационните технологии, изкуствения интелект, роботиката, мехатрониката и много други области на съвременните технологии и наука", отбеляза Радев в изказването си.

Президентът посочи, че в рамките на посещението си по-рано тази седмица в Кралство Саудитска Арабия страната ни многократно е била определяна като „силициевата долина на Балканите“. „Това е напълно заслужено признание за вдъхновението и труда на много хора, както и за усилията на всички нива – държавно и обществено“, посочи той.

Държавният глава напомни, че страната ни има над 50 г. опит в космическите изследвания и индустрия. Сред българските успехи в областта той открои факта, че сме шестата държава, изпратила човек в космоса и третата, започнала да произвежда космически храни. Първата космическа оранжерия „Свет“ е българско изобретение. В нея пшеница е била успешно отгледана за първи път в космоса, а през 1972 г. е изведен в космоса и първият български космически прибор, "Прибор-1" (П-1), допълни Румен Радев. Той добави също така, че през годините учени от БАН разработват повече от 150 уникални научни инструменти, като някои от тях все още работят на борда на Международната космическа станция, а един продължава и днес да обикаля в орбитата на Марс, готов да предава информация обратно на Земята.

В изказването си Румен Радев посочи също така, че „ЕндуроСат“ е не само космическа компания, а ясен пример, че не съществуват граници за успеха, когато са налице смела визия, усърдна работа и екипни усилия. Компанията е лице на възможностите, които страната ни може да предложи на нашите партньори и съюзници, заяви президентът. Държавният глава открои и дейността на „ЕндуроСат“ за развитието на потенциала на младите хора чрез образователната програма „Space Challenges“, която развива таланти от България и чужбина, предоставяйки възможност за теоретично и практическо обучение.