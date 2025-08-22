Финландка и българка се удавиха в Ахтопол и Поморие

Две жени се удавиха в морето само за ден. В четвъртък в морето са загинали 56 годишна жена от София и 72 годишна финландска туристка.

Първият инцидент е станал в 12:51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, където се е удавила бълтгарката. Малко по - късно - около 13.20 часа в района на южния плаж на Поморие., в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишната финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август, със съпруга си.

Телата на двете жени са откарани в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас за аутопсия. Работата по случаите продължава.