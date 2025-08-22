Фирмата с “водния парашут” свързана с убит висаджия

В лодката, теглила загиналия Иван и майка му, не е имало инструктор по парасейлинг

Дружеството "Венис Марина" е било собственост на вдовицата на Весо Дебелия, прехвърлила го на дъщеря си

Майката Стефка прехвърлила фирмата на дъщеря си

Във връзка с фаталния инцидент с 8 годишния Иван от Разлог, ще бъдат разпитани и хора от фирмата “Венис Марина” , чийто е атракционът, научи “Труд news” от прокуратурата и полицията в Бургас.

Дружеството е било собственост на Стефка Стоименова, вдовица на разстреляния преди 8 години в София Веселин Стоименов (Весо Дебелия), познат като финансист на ВИС-2. Весо Дебелия е отговарял за туристическия бизнес на ВИС в Бургаско. Явявал се на търгове за парцели в Слънчев бряг и Несебър от името на фирми, свързани с групировката. Той е управлявал хотелите, наследени от вдовицата на Георги Илиев - Мая.

Вдовицата на Весо Дебелия Стефка е прехвърлила фирмата “Венис Марина” на дъщеря си - Стефани.

Любопитен факт за Стефка Стоименова е това, че жената е сред големите инвеститори в “Исторически парк” и притежава фирма “Розета Турс” АД заедно с лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов.

Пореден ден коментарите за зловещия инцидент в курорта продължават. В ареста останаха двама души - касиерът на водната база Петко Стефанов./който бил назначен като общ работник/ и Камен Танев - морякът от лодката, дърпаща парасейлинга, който дефакто е поставил коланите. Видимо и с просто око било, че коланите са износени, коментираха от съда. Христо Раев - капитанът на лодката, бе пуснат срещу 5 000 лева гаранция. Касиерът, отговарял за сигурността в базата, неминуемо е бил запознат със състоянието на коланите, а капитанът не е ясно дали е знаел, коментираха магистратите.

Ясно е, че в лодката не е имало и инструктор по парасейлинг, което е задължително при тази атракция, според утвърдената Наредба.

Прокурор Сузана Койнова, която води делото, беше категорична - в случая се касае за дейност, която е особено рискова за клиентите и налагаща повишено внимание, контрол и дисциплина. Това, по думите ѝ, е липсвало изцяло при задържаните.