Фрум пак се преби на тренировка

Четирикратният шампион в "Тур дьо Франс" Крис Фрум е пострадал след падане по време на тренировка в Южна Франция и е трябвало да бъде откаран с хеликоптер в болница.

40-годишният британец е паднал край Тулон, на 170 километра от дома му в Монако. От отбора на Израел-Премиър Тех, за който Фрум се състезава, определиха инцидента като "сериозен", но добавиха, че той се намира в стабилно състояние и че няма травми по главата.

Първите му направени изследвания обаче са показали пет счупени ребра, колабирал бял дроб и фрактура на лумбалните прешлени. Заради травмите в четвъртък той ще бъде опериран.

Крис Фрум спечели първата от четирите си титли в Обиколката на Франция през 2013 година, след което стана шампион три пъти поред между 2015 и 2017 година.

Днешното падане вероятно ще сложи край на състезателната кариера на британеца. Той е с изтичащ договор в края на годината, а в последните месеци той на няколко пъти заяви, че 2025-а ще бъде последната му в професионалното колоездене.