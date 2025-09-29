Хороскопът на Алена: Близнаците ще се справят с трудностите, Раците да избягват конфликти

ОВЕН

Не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които да ви бъдат полезни. Не провеждайте делови разговори за финансиране. Разсеяни сте и може да се съгласите на драстични условия, които да донесат загуби. Успешни са както общуването, така и новите запознанства. Установете нови познанства и разрешете битови проблеми. Запознанствата преценявайте правилно, за да не се окажете хлътнали в чувства към неподходящ партньор и прекратяването на отношенията да е болезнено и продължително.

ТЕЛЕЦ

Денят не пречи да водите умерени разговори. Бъдете справедливи към исканията на колегите си и търпеливи при разговори с тях, ако имате да изяснявате недоразумения. Пазете се от финансови загуби. Отложете пътуванията. Получена и непроверена от вас информация ще доведе до финансови загуби. Трудностите са преодолими, но са породени и от вашите действия. Склонни сте да вините партньора си за липсата на хармония в отношенията ви, но причината е и във вашето поведение..

БЛИЗНАЦИ

Имате сили да се справите с трудностите по пътя си въпреки неприятностите, които ви създават вашите близки. Пътуванията са успешни. В нервността си сте способни да предизвикате загуби на работното място. От вас зависи да не се предавате във властта на емоцията и да постигнете целите си. Несемейните могат да постигнат много в личния си живот и да създадат стабилна интимна връзка, ако не пропускат познанствата и не чакат чудеса. Не бързайте да се отдавате на сексуални наслади.

РАК

Избегнете неприятностите и конфликтите със странични хора, ако се сблъсквате с тях в този ден. Очаквайте новина за подобряване на материалното състояние - заслужено и навременно. Признанието и успехът ви са гарантирани, ако сте разумни и умерени. Не се захващайте с нови задачи. Разрешете проблемите, възникнали между вас и интимния ви партньор със спокоен тон. Превишили сте правата си и претенциите си и сега се чувствате отхвърлени и необичани. Не се надявайте на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Денят изисква да разрешите натрупалите се проблеми на работното място и у дома. Ще се наложи да потърсите помощта на ваши приятели и да се доверите на колегите си. Не взимайте сами важни делови решения, защото ще допуснете грешка, водеща до загуби. Не сядайте зад волана. Направете плановете си и за следващия месец! В личния ви живот не са изключени проблеми заради дадени от вас обещания, които няма как да изпълните бързо. Ваши роднини може да ви ядосат.

ДЕВА

Ще срещнете трудности в този ден, породени от организиране на важно задгранично пътуване, което сте приели преди време. Очаквайте успехи и полза от приключването на отдавна започнати занимания, които отлагахте заради липса на врВ личните ви отношения все още тлее неугаснала жарава, която може да подпали отново огъня на яростта. Отдалечили сте от себе си любимите си хора и ако не стане чудо ще си стоите наказани без секс. еме. Завършете започнатите задачи до вечерта!

ВЕЗНИ

Причината да сте неуверени е породена от разочарованието ви от колеги, на които сте имали доверие, но са ви предали. Не се включвайте в инвестиции, свързани с нови проекти, с които не сте запознати. Търговците жънат неочакван успех в този ден. Преодолейте вашата чувствителност, нерешителност и съмнения. Не пропускайте да се приберете навреме у дома, защото сте поканени на вечеря във ваши роднини. Не се мръщете, а отидете в добро настроение. След като се приберете се отдайте на интимни разговори.

СКОРПИОН

Отдайте се на рутината, без да отвличате вниманието си със странични занимания в този ден. В противен случай сами ще блокирате вашия шанс да приключите със задачите си в рамките на работният ден. Не бягайте от отговорност. Преценете къде допуснахте грешка в изминалите дни. В личните ви отношения има над какво да поработите. Създали сте предпоставка за скандал, който ще избухне неочаквано по време на вечеря. Ако не го потушите бързо, партньорът ви ще спи на дивана.

СТРЕЛЕЦ

Бодри сте и изпълнени с желание за активен ден, типично за вас е предимно да работите. Неотразими сте. Засилва се вашата увереност на работното място, но ще си спечелите врагове. Опитите да покажете знанията си и да наложите мнението си ще предизвикат недоволство във вашите колеги. Спокойно им обяснете къде са пропуските им. Контактите ви са много, но голяма част тях ще ви донесат разочарования заради неумение да преценявате хората, които допускате до плановете си. Вечерта си останете у дома.

КОЗИРОГ

Днес ви очакват предимно материални успехи, въпреки че е края на месеца. Не пропилявайте шансовете си за доходна работа, заради прекалено дълъг размисъл и колебливост. Разпределете правилно работата си, за да завършите започнатите задачи до края на деня. Бъдете особено внимателни в отношенията с близките си и не съсипвайте хармонията в любовта! Ако сте уморени кажете това на партньора си. Няма да ви упрекне, ако отложите сексуалните мигове.

ВОДОЛЕЙ

Не давайте заеми, дори и ако роднини ви искат помощ. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови документи. Внимателно се запознайте със съдържанието и значението на документите. Ще имате проблеми в общуването, ако сте прекалено претенциозни и изискванията ви към околните са високи. Не са изключени проблеми в личния ви живот. Нежеланието на партньорите ви да приемат вашите виждания ви действа подтискащо. Чувствате се нежелани и лишени от сексуални удоволствия.

РИБИ

Бъдете критични към постъпките си и не се изненадвайте, ако се опитат да ви измамят. Неувереност в силите ви е причина за дистанциране на хората от вашето обкръжение. Бъдете сдържани в общуването с непознати хора и не споделяйте плановете си. От сутринта ще валят предложения за допълнителна работа, но не бива да я приемате. В личния живот не са изключени проблеми заради липсата на хармония в отношенията ви. Депресирани сте от невъзможност да постигнете хармония в сексуалния си живот.