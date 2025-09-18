Хороскопът на Алена: Везните да не пренебрегват задълженията си, Скорпионите да внимават в обещанията си

ОВЕН

Днес сте застрашени от грешки и пропуски, само защото мислите ви са заети с новите идеи. За да избегнете проблемите насочете силите си към служебните си задължения. Обмисляте промени. Правите опити да договорите работа в съдружие, но днешния ден не е подходящ за целта. Не допускайте намеса в личния ви живот на ваши роднини, които се стремят да ви докажат, че сте създали семейство с непоходящ партньор и сега е време да се разделите. Целта им е свързана с материалните облаги, които могат да измъкнат от вас. Сексуалните ви отношения страдат заради нараненото ви его.

ТЕЛЕЦ

Не бива да се обвързвате в делови отношения с непознати хора, само защото са ви ги препоръчали ваши роднини, а и вие обичайно си патите именно от роднини, които или назначавате или им давате заеми. Това е една от най-честите възможности да бъдете измамени. Избегнете предвидливо бъдещите загуби. Изясняването на вашите чувства ще ви помогне да не допуснете прибързана раздялата с любимите си или пък трайното им отдалечаване. От вашето решение зависят сексуалните ви отношения в бъдеще и дали ще се разделите окончателно с интимната си половинка.

БЛИЗНАЦИ

Отлична изява ще имат и хората на изкуството, но и всички останали хора, особено занимаващите се с научна дейност. Внимавайте с думите си. С остри изказвания, критика или премълчаване няма да постигнете нищо на работното си място. Не прекъсвайте събеседниците си, ако провеждате разговори. На несемейните жени им предстои среща, която може да се окаже с мечтания партньор. Въпреки това бракът, ако се стигне до там с днешното запознанство, ще е по-скоро по сметка. Ако сте семейни, вечерта ви съветвам да останете с близките си и да се отдадете на секс и романтика.

РАК

Нервното напрежение блокира активността ви и е пречка пред осъществяването на плановете ви за деня. Бъдете внимателни в общуването с деловите си партньорите. Вашата сдържаност и тактично отношение към колегите и началниците ви помагат да съхраните добрия тон. Не проявявайте незаслужена амбиция. Вечерта отидете на ресторант. Ще се освободите от напрежението, а и ще зарадвате близките си с тази промяна след напрегнатия ден. След като се приберете или след романтичната вечеря, ако останете у дома, се отдайте на интимни разговори и на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Не е желателно да пътувате, защото сте разсеяни и можете не само да си създадете проблеми с пътната полиция, а и да претърпите материални щети. Интуицията ви предпазва от провал, който рискувате да предизвикате при доверяване на непочтени делови партньори. Не уговаряйте срещи. Не харчете получените пари. Късметът не е изцяло на ваша страна, скъпи жени. В личният ви живот промените зависят само от вашите желания и активни действия. Не наранявайте близките си. И в този ден може да пренебрегнете сексуалните мигове само ако сте преуморени.

ДЕВА

Пътуванията са успешни, ако не сядате зад волана. Бъдете компромисни, но не проявявайте наивност. Предпазливо допускайте в живота си нови хора. Промените са толкова неочаквани, че на някои от тях не ви е възможно да реагирате. Не допускайте натиск върху вашата воля. Освободете се от песимистичните мисли, които ви преследват от сутринта. Не ги пренасяйте в дома си, за да не съсипете отношенията си с вашите близки. Ако не сте допуснали разправия заради нещо, казано от вас неволно, не пропускайте сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Не пренебрегвайте текущите си задължения, заради внезапно хрумнали ви начинания. Не налагайте с агресия реда и идеите си, защото ще предизвикате обратен ефект. Не прекалявайте с изискванията към колегите си, ако се налага да поемете отговорност за поставената ви обща задача. Вечерта сте уморени и напрегнати. Не бъдете иронични и заядливи с близките си. Не сте готови да се отдадете на сексуални удоволствия. Предпазвайте се от влошаване на здравословното състояние, травми и проблеми, породени от напрежението през деня.

СКОРПИОН

Не рискувайте с обещания, които няма да изпълните и сте наясно, че ще си спечелите неприятели! При делови срещи бъдете изключително тактични. Ще се справите отлично със задълженията си, ако не се оставите в лапите на депресията, заради липса на увереност в собствените ви възможности. Постарайте се да не предизвиквате гнева на близките си, заради прояви на нервност, породена от ревност от ваша страна. Не си внушавайте, че вашия интимен партньор има нова връзка и ще ви лиши от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Стабилизирайте постигнатото и се заемете със служебните си задължения, за да завършите всичко в ранния следобед. Внимавайте при разговорите с колегите си и не се изкушавайте да спорите. И днес ви предстои разрешаването на проблеми. В личните ви отношения ще настъпи криза. По-добре откажете вечерята с ваши колеги, но съхранете мира в семейството си. Ревността на партньора ви може да доведе до отказ да се отдадете на сексуални удоволствия, ако сте развалили отношенията си.

КОЗИРОГ

Ще ви изненадат непредвидени разходи. Практичността ви не е повод да изисквате повече от позволеното от колегите си и да налагате мнението си. Тактът ще ви помогне да избегнете разправиите. Недоразуменията са предизвикани от емоцията, която не успявате да овладявате. Разкажете на вашите близки как е минал деня ви. Няма да навредите на личните си отношения, ако споделите мнението си за разходите, които се очертават до края на месеца. Не се отказвайте от романтичните мигове и сексуални удоволствия, дори и ако се чувствате уморени.

ВОДОЛЕЙ

Рано сутринта се заемете с текущите си задачи, особено с изостаналите. Възстановяването на хармонията в отношенията с колегите ви е най-важното ви задължение. Не се колебайте да им поднесете извиненията си. Стабилизирайте заеманата обществена позиция. Ново запознанство или среща със стари познати, ще остави у вас спомена за разочарования и тъга и ще обтегне отношенията с интимния ви партньор. Очакванията ви може да не се оправдаят, а и да ви лишат за дълго от сексуални удоволствия.

РИБИ

Намерете компромисно решение на проблем, предизвикал разправия на вашето работно място, въпреки че не ви засяга пряко. Прибързаността ви вреди. Не се ядосвайте, ако срещнете трудности. Обмислете задачите си за деня, степенувайте ги по важност, за да се справите без притеснение. Стабилизирайте постигнатото в личните отношения и съхранете брака си, дори и ако преживявате поредната криза. Не си струва да се развеждате. Не се колебайте да се съгласите на брак, ако не сте семейни и сте сигурни в чувствата си, а след това се отдайте на сексуални наслади.