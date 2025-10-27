Хороскопът на Алена: Водолеите да не отказват делови предложения, Рибите да се пазят от обиди

ОВЕН

Неприятна новина от финансово естество може да помрачи доброто ви настроение, но бързо ще намерите начин да разрешите проблема. Не давайте заем на ваши роднини, дори и ако държите да съхраните добрите си отношения с тях. Преценете дали имате достатъчно средства, за да се включите? ? безболезнено в нови проекти. Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка.

ТЕЛЕЦ

Налага се да завършите изостаналите задачи. Активността на работното място ви помага да ги приключите в срок. Блокирайте опитите да ви пречат и да ви отклонят от преките ви занимания. Ваши съседи искат да им дадете заем. Не го правете, ако не сте сигурни в коректността им или не сте финансово стабилни. Личните ви отношения отиват на втори план, заради нежеланието ви да приемете начина на живот, който се опитват да ви налагат. Забравете за сексуалните удоволствия, които отдалечихте сами.

БЛИЗНАЦИ

Стабилизирайте позициите си, въпреки трудностите. Справете се с всичките си задължения, за да впечатлите колегите си. Не разваляйте отношенията си с ръководството като отправяте заядливи забележки. Рискувате да провалите намерението им да ви повишат и да ви натоварят с повече отговорности. Семейните двойки ще трябва да преразгледат отношенията си, ако не са уверени, че искат да продължат съвместния си живот и да остареят заедно и разправиите са се превърнали в постоянни скандали.

РАК

Не ви съветвам да пътувате, делово или лично. По-добре е да се заемете с търсене на нови възможности за допълнителна работа. Прегледайте обявите за отдаване на офиси под наем. Днес може да намерите търсеното помещения на отлична цена, но договор можете да подпишете и в началото на новата година. Възможни са усложнения в личния живот или любовни разочарования. Не се поддавайте на желанието за секс с непознати партньори, защото рискувате да си създадете сериозни проблеми.

ЛЪВ

Склонни сте да допуснете в живота си хора, които не го заслужават. Инатът ви и желанието ви да докажете, че сте прави в преценката си, ще ви попречи да ги опознаете. Уви, много бързо ще се разочаровате. Спор с колегите и деловите ви партньори за пари може да доведе до личните ви загуби. Нежеланието да се съобразите с мнението на близките си също ви вреди. Предстоят ви разправии?у дома. Не са изключени проблеми с ваш роднина. Не създавайте предпоставка за скандал.

ДЕВА

Ако пътувате и сте зад волана бъдете внимателни. Стабилизирайте позициите си на работното място, дори и да ви се струва трудно. Не се противопоставяйте на никого. При провеждане на делови разговори, които не сте могли да отложите, предизвикайте интереса на събеседника си със своята откровеност.Ако не сте семейни, мили жени, и сте срещнали любовта, днес е идеален ден за създаване на семейство. Ще си гарантирате щастие. Ако сте се освободили от съмненията си и сте сигурни в чувствата си.

ВЕЗНИ

Не бързайте да се скриете на работното си място, бягайки от семейни проблеми, които няма как да бъдат пренебрегнати. Застанете срещу проблема и го решете. Склонни сте да затънете в депресия, от която трудно ще излезете. Най-доброто лекарство е активното занимание със служебните ви задачи. Ще се наложи да помогнете на близък човек, а с това ще предизвикате ревността на партньора си. Сексуалните контакти трябва да са по взаимно желание, а не насила изпросени от вас. По-добре ги отложете.

СКОРПИОН

Днес са необходими предпазливост и спокойствие в общуването с вашите делови партньори, от които зависи бизнеса ви. Ще си създадете проблеми с роднини, които искат заем. На работното място бъдете активни и не мърморете, ако ви поставят нови задачи. Не позволявайте да ви владеят чувствата. Не усложнявайте отношенията с любимите си, заради? закъснението ви. Ако не съхраните спокойствието си и не намерите задоволително обяснение за поведението си, се откажете от сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не се съгласявайте да се заемете със задачите на колега, ако преди време сте били потърпевши от негова непочтеност. Не сте му задължени и не трябва да проявявате наивност. Причината за трудностите, които може да избегнете при добро желание от ваша страна, се корени в желанието ви да предприемете прибързано необмислени начинания. Днес можете да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Няма смисъл да ги прикривате, ако искате да разберете дали са споделени.

КОЗИРОГ

Необходимо ви е уединение, за да насочите цялото си внимание към разрешаването на проблемите. Бъдете внимателни, ако сте зад волана, защото сте вглъбени в мисли за проявилите се неочаквани трудности. Не си мислете, че ако се оставите в ръцете на Съдбата, ще успеете да се справите без усилие и активна работа до обед. Вечерта очаквайте романтична среща. В личният ви живот ще възникнат усложнения, заради интриги, свързани с изневяра. Трябва да се откажете от секса.

ВОДОЛЕЙ

Не отказвайте да помислите върху направените ви делови предложения. Не давайте прибързан отговор, повлияни от емоцията и от съветите на ваши колеги. Не пътувайте! Не сте достатъчно инициативни и не гоните целите си така, както очакват от вас. Липсата на достатъчно търпение пречи да стабилизирате позициите си. Вечерта си останете у дома и създайте приятна обстановка за близките си. Обърнете внимание на децата си, поканете си гости. Не се лишавайте от приятните интимни мигове.

РИБИ

Може да се наложи да отидете на важна делова вечеря. Внимавайте да не се изложите с някоя обидна квалификация, която може да срине авторитета ви. Не разчитайте на късмета си, който няма да ви помогне да се избавите от притесненията си. Начинанията са нежелателни, особено ако са плод на внезапните ви хрумвания. Може да създадете семейство или да срещнете подходящата половинка. Денят носи за новобрачните, щастливи години съвместен живот.