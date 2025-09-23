Хороскопът на Алена: Лъвовете да не се поддават на емоции в работата, Девите да споделят новите си идеи

ОВЕН

Предстои ви изпълнен с положителни емоции ден. Осъзнайте, че е безполезно да си губите времето за пазаруване. Подгответе финансовите си отчети и трудовите договори на нови служители. Назначенията задължително трябва да бъдат подписани преди края на месеца. Не е изключено днес да срещнете по ваше мнение подходящия партньор. Привличането не е гаранция за щастливо бъдеще. Опознайте се, но това не се случва за една вечер. Не избързвайте със сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не се доверявайте на чужда преценката си, за да избегнете бъдещи финансови проблеми. Няма да постигнете желаният резултат. Рискувате да предприемете пътуване, което заради нервното напрежение е причина да си създадете проблеми. Не предприемайте промени, дори и ако сте направили задълбочен анализ. Не позволявайте на емоцията да ви попречи както на работното място, така и в личните отношения. Не създавайте проблеми в семейството си.

БЛИЗНАЦИ

Вашите колеги са несговорчиви и дистанцирани, но причината е и във вашето поведение, което ги е огорчило. Очаквате друг да се заеме със задачите ви, но дори и да се случи това, губите приходи, за което ще съжалявате. Не проваляйте бъдещите възможности да печелите пари с лекота от допълнителни задачи. Запазете спокойствие при общуването с вашите роднини, които се опитват да ви дадат добронамерени съвети. Не спорете с тях, защото ще ги обидите. Не им се сърдете, че не ви разбират.

РАК

Приемете деловите предложения, които ви поднасят сутринта. Въпреки вашето съмнение, ви носят материални успехи. Не пропускайте да поставите ново начало заради прекалено дълъг размисъл и колебливост. Работа в съдружие ви носи успех, въпреки колебанията ви и притесненията, които блокират бързото ви решение. Заетостта ви ще изнерви близките ви и ще ви създаде неприятности, ако не сте се справили със семейните си задължения преди да седнете на семейна вечеря. Не ги разочаровайте. Извинете им се.

ЛЪВ

Не позволявайте на емоцията да съсипе хармоничните отношения на работното ви място. Внимавайте да не създадете ненужна дистанция между себе си и подчинените си. Ако се занимавате със семеен бизнес в никакъв случай не се обезличавайте живеейки в сянката на вашите близки. Бъдете критични към собствените си недостатъци. Не ви съветвам вечерта да прекалявате с изискванията към партньора си, дори и ако не е изпълнил дадено обещание. Бъдете внимателни и грижовни, за да не се лишите от секс.

ДЕВА

Не пропускайте да споделите новите си идеи на работното място. Влиянието на вашите колеги върху мнението на началниците ви не е за пренебрегване. Не подценявайте техните съвети. Начинанията са успешни, ако си наложите умереност и търпение. Имате усещането, че ви липсва любовта на интимната половинка. Причината е в съмнението и че отново изневерявате. Ако сте допуснали грешката да флиртувате пред очите на партньора или на съседите си ще се разминете със сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Анализирайте постигнатото до момента. Поправете допуснатите грешки. Не подписвайте договори с банкови и финансови институции, защото може да си навредите. Направете консултацията със специалисти, вместо да търпите финансови загуби. С повече предпазливост, успехът е с вас. Днес бъдете отговорни. Предупреждавам ви за проблеми в личните отношения заради нежеланието ви за компромиси. Сексуалните удоволствия ще ви подминат, ако не сте съхранили добрия тон в отношенията си.

СКОРПИОН

Справяте се успешно със задачите си на работното си място, но не сте доволни от постигнатото. Не се поддавайте на опити да ви отклонят от промяната. Анализът на вашето поведение ще ви предпази от грешки. Прекалили сте с неприязънта си към вашите колеги, които няма да ви простят с лека ръка обидните думи. Не закъснявайте много, за да не изнервите близките си, особено ако сте обещали вечерта да отидете на заведение. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили, ако не са свързани с изневяра, която никак няма да се хареса и на любимия ви.

СТРЕЛЕЦ

Интелектуалците жънат професионални успехи. Търговците да се заемат с обновяване на складовете и стоките си, важна задача в празничните дни. Направете финансова ревизия. Бракувайте негодните за продажба стоки, дори и ако претърпите временни загуби, които бързо ще възстановите с новото зареждане. Чувствата ви към вашите половинки са по-силни от всякога. Постарайте се да си възвърнете хармонията. От вашето поведение зависи дали ще дистанцирате интимния си партньор.

КОЗИРОГ

Не поставяйте началото на нови задачи. Ако сте прибързани може да се окажете заплетени в рисковани начинания, водещи до загуби, вместо да подобрите материалното си положение. Коректността в отношенията с колегите ви ще ви предпази от неприятности и ще събуди доверието им във вас. Стремежът ви да сте водещи и вашата самоувереност ще са причина да сте неразбрани от близки си роднини. Сексуалните ви отношения не ви задоволяват, но вината е във вашето поведение.

ВОДОЛЕЙ

Не харчете без причина, за да посрещнете неотложни разходи във вашата фирма през следващите дни. Прибързаността ви е изцяло във ваша вреда и може да се превърне в причина за критични забележки. Преодолейте разсеяността си, която поражда грешки при изпълнението на служебните ви задължения. Конфликти в семейството ще съсипят настроението ви вечерта, ако не се овладеете. Неподходяща покупка е причина за проблема. Очаква ви романтично запознанство.

РИБИ

Наложете си спокойствие и търпение, за да стабилизирате постигнатите резултати от работата си с цената на незначителни промени. Въздържайте се от делови контакти, защото сте склонни да водите ненужни спорове, провалящи планираните сделки за следващата седмица. Не се сърдете на колегите си. Трудно овладявате емоцията. След работа, ако имате потребност, се усамотете. Не позволявайте емоцията да ви подтикне да се карате с близките си без причина. Няма защо да вините брачния си партньор за липсата на секс, ако сте изневерили.