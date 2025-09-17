Хороскопът на Алена: Лъвовете да са предпазливи, Девите - упорити

ОВЕН

Пазете се от колеги, които ви завиждат и правят всичко възможно да ви злепоставят пред ваши нови делови партньори. Денят ви поднася сериозни изпитания, но ви зарежда със сили, за да ги посрещнете достойно. Оптимизмът ви е гаранция за успех в начинанията, особено на тези, които обмисляте, но ще започнете другата седмица. Не се опитвайте да насочите личния си живот в нова посока и да се обвържете с нова любов. Сексуалните ви отношения са в криза заради желанието ви да изневерите, породено от ината ви.

ТЕЛЕЦ

Ще ви предложат работа, която отговаря на мечтите ви, но бъдете внимателни, за да не се окажете с по-ниска заплата. Имате възможност да приемете допълнителна задача, която не пречи на текущите ви служебни задължения. Ще се справите бързо, ще си възвърнете самочувствието и не на последно място - ще получите пари. Вечерта се огледайте внимателно, за да осъзнаете причината за проблемите в личния си живот и да се справите с проблемите, които ви депресират. Самотни сте и искате да сте обичани.

БЛИЗНАЦИ

Разрешаването на натрупалите се в последните дни текущи делови проблеми ще ви донесе спокойствие и възможност да сте дейни, но и задълбочени. Резултатите от вече завършена работа ви гарантират отлични приходи, които не бива зарадвани от факта да влагане прибързано и необмислено. Вашите партньори малко ви завиждат, защото сте често в приятна компания, от която сте ги лишили, но те самите отказват да общуват с вашите приятелки. Обмислете как да създадете ваша обща среда.

РАК

Успехите ви са впечатляващи. Не допускайте проблеми на работното си място заради липсата на такт и нежелание да признаете правотата на колегите си. Използвайте деня и приключете със започнати и все още незавършени задачи, за да не създадете впечатлението, че сте безотговорни. Всичките ви планове, свързани със семейството и интимната ви половинка може да се провалят, ако не се приберете навреме. Не закъснявайте за уговорената романтична среща. От вашето поведение зависи хармонията в интимните мигове.

ЛЪВ

Споделяйте и разказвайте само най-необходимото за служебните си планове, ако няма как да го премълчите пред познати и близки. Всички разговори са успешни, ако сте предпазливи. На вашето работно място цари хармония. Избягвайте срещи с непознати хора, целящи да получат информация, свързана с професионалните ви планове. При разговори с близките си не проявявайте ината си, за да си спестите разправиите, които може да избликнат заради една ваша не на място изречена дума.

ДЕВА

Бъдете упорити и аналитични към пропуските си, защото след изживявания миг на слава може да затънете в проблеми. Проявата на доверчивост и податливостта ви на влияние не превръщайте в причина да отстъпите от принципите си. Над вас е надвиснала сериозна заплаха от провал на работното място. Не пропускайте романтичната вечеря, за да избегнете проблеми в личния живот. Не забравяйте да се приберете навреме заради нечия покана, на която не успявате да устоите. Сексуалните удоволствия ще ви доставят наслада.

ВЕЗНИ

Не проявявайте егоизма си и не се опитвайте да блеснете със знания, за да не се изложите. Не реагирайте прибързано, каквото и да се случва около вас или със самите вас. Субективизма в оценките ви е във ваша вреда, защото ви обвързва с неподходящи, вместо с подходящи партньори. Вечерта общувайте само с най-близките си хора без да ги натоварвате с проблемите си. Не се поддавайте на влияние, за да си спестите емоционален срив. Отдайте се на почивка, на приятни занимания и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Не показвайте неприязънта си към хора, които ви унижават. С проявата на безразличие, ще ги притесните повече. Не бъдете заядливи и отмъстителни, защото те очакват точно това. Не усложнявайте отношенията с колегите си. Бъдете разумни? ? и не рискувайте. Завършете служебните си задачи. Днес изведнъж и бе причина сте обзети от съмнения, че не сте достатъчно обичани и уважавани от интимната си половинка. Ще ви зарадва новина за появата на нов член в рода ви. Освободете се от своята подтиснатост.

СТРЕЛЕЦ

Не се съгласявайте да инвестирате всичките си спестявания. Заслепени сте от думите и предложенията на измамници, които искат да печелят чрез вашия труд. Нямате такива уклони, но може да ви обещават недостижими за момента върхове. Себеанализът е задължителен. Преценявайте успехите и неуспехите си с разума, за да не се окажете губещи. Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори с родителите на съпруга ви. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот.

КОЗИРОГ

Впечатляваща е активността ви, която ще ви донесе очакваните положителни резултати.? ? Не се доверявайте на злонамерени съветите на непознати хора, попаднали случайно около вас. Успехите, които жънете на работното място ви зареждат със задължителната доза оптимизъм, за да продължите уверено напред.Рискувате да задълбочите кризата в личните си отношения, ако тръгнете на път. Обмислете най-лесния начин, чрез който може да си възвърнете хармонията в отношенията ви с вашия партньор и да не се лишите от интимните мигове.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте приходи. Завистници ще ви натякват непрекъснато, че не заслужавате финансовите си успехи. Не им обръщайте внимание, защото ще решат, че сте виновни. Избегнете празнословията на работното място. Липсва ви хармония в отношенията с колегите, но няма как да я възвърнете с думите си. От сутринта и особено вечерта се подгответе за ревност и въпроси за закъснението ви, а също и за проявата на недоверие във вашите близки. Сексуалните удоволствия няма да оправят отношенията ви.

РИБИ

Грешките на работното място, недоразуменията и конфликтите в общуването с колегите ви, са породени от несъгласие с мнението им. Въпреки това работата ви спори и оставяте отлично впечатление в околните. Денят? ? позволява договаряне на финансиране за строеж, но се убедете че няма да ви натовари с непосилни клаузи. Ще се приберете уморени, а вечерта ще се наложи отново да се занимавате с непосилни за вашите възможности роднински проблеми, а и да приготвите вечеря. Не давайте пари назаем.