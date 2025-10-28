Хороскопът на Алена: Овните да дадат за благотворителност, успешни сделки за Телците

ОВЕН

Съберете средства за благотворителна кауза, само ако сте убедени, че усилията си струват. Ако развивате собствен бизнес обмислете как по-бързо да привлечете нови съдружници, които няма да ви предадат след време. Обмислете добре действията си и проявете решителност в постъпките си, за да имате успех в начинанията. Радвате се на споделени чувства и не трябва да се притеснявате за личните си отношения, но това не е причина да се отдавате само на професионалните си мечти. Интимният ви живот е хармоничен.

ТЕЛЕЦ

Ще се радвате на успех при уговаряне на сделки, ако работите за себе си и не се натоварвате с чужди задължения, които ви пречат да се справите с вашите. Ще постигнете разбирателство с деловите си партньори. Поставете началото на новите си предварително обмислени и съгласувани задачи. Нормализирайте отношенията си у дома и ще се убедите, че спокойствието прави щастливи и вас и интимния ви партньор. Сексът ще ви се отрази добре, ако сте се напрегнали на работното място.

БЛИЗНАЦИ

Вашите убедителни обяснения ще заставят хората около вас да се съгласят с доводите ви и да подкрепят новите ви идеи и начинания след края на месеца. Не приемайте сериозно случайно подхвърлените язвителни забележки. Бъдете внимателни при срещи с непознати. С успех ще разрешите досадни семейни проблеми. Не се опитвайте да наставничите у дома. Вечерта ви е подготвила изненадващо запознанство. За несемейните то може да завърши с пламнали чувства и сексуални удоволствия.

РАК

Ограничете по възможност разговорите с колегите и с началниците си, за да не се изпокарате с първите и заслужите наказание от вторите заради вашите критични забележки, които не успявате да преглътнете. Не започвайте нови занимания. Всички прибързани действия ви обричат на провал. Отстоявайте мнението си и бъдете верни на себе си, само ако сте сигурни в правотата си, но без язвителност. Проблемите следобед са свързани със семейството и децата. Разправията с партньора ви със сигурност ще прерасне в скандал.

ЛЪВ

Изявете творческите си заложби без колебание. Отдайте се на активна работа, време е да изясните служебните си отношения. Предстои ви доста натоварен в професионално отношение, но и успешен ден. Няма да ви липсват емоции, делови предложения и разговори, но във ваша полза. Ако сте се влюбили, но обектът на чувствата ви е зает, рискувате да се сблъскате с грубост или измами. Изневярата и инатливия стремеж към сексуални удоволствия, въпреки видимата заплаха от конкуренцията, ще ви навредят.

ДЕВА

Намерете компромисно делово решение, свързано с очаквано от вас финансиране на нов проект, за да ви подкрепят. Не проявявайте прекомерна доверчивост към хората от вашето обкръжение, за да избегнете загубите. Задълбочете се в работата си. Трудностите няма да са малко, но не бива да ви притесняват. За разлика от професионалните, семейните ви отношения са в криза още от сутринта, скъпи дами. Вечерта нервността ви може да се превърне в причина за липса на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Зад волана бъдете внимателни. В този ден е по-добре да не обсъждате инвестициите. От сутринта ще ви изненадат неочаквани обрати. Отдалечете от пътя си и работата си всички ваши познати, които проявяват интерес към плановете ви. Не бъдете прекалено доверчиви, ако ви убеждават, че ще са ви полезни. Звездите не ви съветват да разрешавате лични проблеми, затова по-добре забравите за намерението си. Не прекалявайте с настояванията си за сексуални удоволствия, ако любимите ви хора нямат желание за тях.

СКОРПИОН

На работното място ще жънете успехи. Поставете успешно начало на важни делови разговори и осъществете срещи с нови партньори. Ще ви изненадат нови предложения. Съдбата ви дава шанс да се срещнете със стари колеги, които ще ви бъдат полезни при постигане на вашите нови цели. Близките ви отново са разочаровани от вашето отсъствие и назрява поредната разправия. Намерете време за тях и поговорете с децата си. Липсва разбиране у интимните ви половинки.

СТРЕЛЕЦ

Хората, които днес пренебрегват вашите съвети, ще загубят от нежеланието да се задълбочат в думите ви. В тяхна вреда е липсата на желание да ви чуят, но вредата е за тях, въпреки че късно ще я осъзнаят. Без бъдеще са запознанствата, особено деловите. Личните ви отношения са застрашени от разпад, при това по ваша вина. Не сте сигурни в чувствата си. Не се домогвайте до сексуални наслади с хора, които не ви допадат, за да си спестите душевните страдания.

КОЗИРОГ

Водите битка за надмощие с ваш колега, която е ненужна и натоварваща. Не надценявайте силите си и знанията си. Не сте уверени в себе си и ви е трудно да вземете важни решения. Не се поддавайте на изнудване заради взет заем. Запазете спокойствие и се задълбочете в задълженията си. Не се надявайте на компромиси с брачната и интимна половинка, особено ако играете двойна игра. Сексуалните ви отношения са причината да се разпилявате на два фронта, но в един момент трудно ще издържите.

ВОДОЛЕЙ

Възможни си измами, ако се занимавате с търговия, въпреки че в края на месеца имате добри приходи. Интуицията ви помага да прецените правилно действия си и да не допускате грешки. Не се изненадвайте, ако ваши колеги се държат грубо и предизвикателно и не им отговаряйте със същото поведение. Вечерта очаквайте сцени на ревност. Причината е във вашата заетост. Не се изкушавайте да обяснявате на партньора си колко сте изморени, защото ще навредите на сексуалните си отношения.

РИБИ

Не допускайте конфликт на работното място, дори и ако ви предизвикват. Вашите служебни задължения изискват да планирате деня си така, че да се справите с тях до края на работното време. Не се впечатлявайте от страничните дразнители. При възможност помогнете на ваш близък, който се нуждае от съвет. Вечерта ще се радвате на романтична среща, която очаквате отдавна с голямо нетърпение. Не се вживявайте в своята сексуалност, за да не се провалите.