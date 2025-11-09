Хороскопът на Алена: Овните да не дават заеми, Телците да не издават плановете си

ОВЕН

Не давайте заеми, дори и ако роднини ви искат помощ, защото от ден първи на своето движение ретроградния Меркурий забранява да сте щедри. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови документи. Внимателно се запознайте със съдържанието и значението на документите. Ще имате проблеми в общуването, ако сте прекалено претенциозни и изискванията ви към околните са високи. В личните ви отношения липсва взаимното разбирателство.

ТЕЛЕЦ

Бъдете критични към постъпките си и не се изненадвайте, ако се опитат да ви измамят. Неувереност в силите ви е причина за дистанциране на хората от вашето обкръжение. Бъдете сдържани в общуването с непознати хора и не споделяйте плановете си. Използвайте по предназначение почивния ден, предложенията за допълнителна работа обещайте, че ще обмислите. От днес Меркурий е ретрограден. Поискали сте среща с ваша интимна връзка, която обърква живота ви.

БЛИЗНАЦИ

Не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които да ви бъдат полезни. Не провеждайте делови разговори за финансиране. Разсеяни сте и може да се съгласите на драстични условия, които да донесат загуби. Успешни са както общуването, така и новите запознанства. Установете нови познанства и разрешете битови проблеми в почивния ден, първи от ретроградното движение на, Меркурий. Време и да потърсите своята нова среда, в която ще се чувствате на мястото си и ще срещнете подходящата половинка.

РАК

Денят не пречи да водите умерени разговори. Бъдете справедливи към исканията на близките си и търпеливи при разговори с тях, ако имате да изяснявате недоразумения. Пазете се от финансови загуби. Отложете пътуванията. Получена и непроверена от вас информация ще доведе до финансови загуби. Трудностите са преодолими, но са породени и от вашите действия, които наказва Меркурий още в първия ден от своето ретроградно движение. Компромисите от ваша страна са гаранция за успех както в семейството.

ЛЪВ

Имате сили да се справите с трудностите по пътя си въпреки неприятностите, които ви създават вашите близки. Пътуванията са успешни. В нервността си сте способни да предизвикате загуби на работното място, ако за вас почивния ден е работен. От вас зависи да не се предавате във властта на емоцията и да постигнете целите си, въпреки че трудностите заради ретроградния Меркурий няма да са малко. Не се опитвайте да изяснявате личните си отношения. Не мислете за изневяра.

ДЕВА

Избегнете неприятностите и конфликтите със странични хора, ако се сблъсквате с тях в този почивен ден. Очаквайте новина за подобряване на материалното състояние - заслужено и навременно. Признанието и успехът ви са гарантирани, ако сте разумни и умерени. Не се захващайте с нови задачи. От днес Меркурий е ретрограден. Заслепени от чувствата си не сте подозирали че любимите ви имат свой живот, въпреки, че не искате да го приемете. От вас зависи да не се предавате във властта на ревността и емоцията.

ВЕЗНИ

Почивния ден изисква да разрешите натрупалите се проблеми на работното място и у дома. Ще се наложи да потърсите помощта на ваши приятели и да се доверите на колегите си. Не взимайте сами важни делови решения, защото ще допуснете грешка, водеща до загуби. Не сядайте зад волана. Направете плановете си и за следващия месец, когато може да подписвате договори от всякакво естество, защото от днес Меркурий е ретрограден. Не са изключени грешки и в личните отношения.

СКОРПИОН

Ще срещнете трудности в този почивен ден, които е възможно да бъдат усложнени от началото на ретроградното движение на Меркурий. Проблемите при мнозина са породени от организиране на важно задгранично пътуване, което са приели преди време. Очаквайте успехи и полза от приключването на отдавна започнати занимания, които отлагахте заради липса на време. Завършете започнатите задачи до обед. Романтичните запознанства няма да ви донесат очакваното щастие.

СТРЕЛЕЦ

Причината да сте неуверени е породена от разочарованието ви от колеги, на които сте имали доверие, но са ви предали. Не се включвайте в инвестиции, свързани с нови проекти, с които не сте запознати. Търговците жънат неочакван успех в този почивен ден, в който започва ретроградното движение на Меркурий, но той не пречи на търговията, а само на договорите подписани в неговата власт. Преодолейте вашата чувствителност, нерешителност и съмнения.

КОЗИРОГ

Отдайте се на рутината, без да отвличате вниманието си със странични занимания в този почивен ден. В противен случай сами ще блокирате вашия шанс да приключите със задачите си. Не бягайте от отговорност, Меркурий вече е ретрограден и търпите наказания, ако не внимавате под какво си слагате подписа. Преценете къде допуснахте грешка в изминалите дни. Личните ви отношения са проблемни, скъпи дами. Избягвайте запознанствата и флиртовете. Не сте сигурни как ще ви посрещне интимната ви половинка.

ВОДОЛЕЙ

Бодри сте и изпълнени с желание за активен ден, типично за вас е предимно да работите. Неотразими сте. Засилва се вашата увереност на работното място в почивния ден, но ще си спечелите врагове при ретроградното движение на Меркурий. Опитите да покажете знанията си и да наложите мнението си ще предизвикат недоволство във вашите колеги. Спокойно им обяснете къде са пропуските им. Бъдете отговорни към семейните си задължения, мили жени. Оставете се във властта на чувствата и ще изживеете незабравими сексуални мигове.

РИБИ

Днес ви очакват предимно материални успехи, на изживени чувства не се надявайте. Не пропилявайте шансовете си за доходна работа заради прекалено дълъг размисъл и колебливост. Разпределете правилно работата си, за да завършите започнатите задачи до края на почивния ден, ако за вас е работен. От днес Меркурий е ретрограден. Инатът ви може да съсипе отношенията ви с интимната половинка. Изневерили сте преди време. Днес ще бъдете разкрити. Забравете за интимните мигове.