Хороскопът на Алена: Приходи за Овните, Телците да не се нагърбват с чужди задължения

ОВЕН

Очаквайте приходи. Не се дразнете от предложенията за допълнителни задачи, чрез които ще помогнете на колегите си. Изпълнени сте с ентусиазъм и лесно ще постигнете целите си. Във ваша власт е да направите своя избор дали да сте активни или да се отдадете на рутината. Не са изключени проблеми в личния живот, ако сте семейни заради вашата заетост. Ако не сте семейни, защото новото ви романтично увлечение може да се окаже разочароващо. Не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия, ако не сте уверени в чувствата си.

ТЕЛЕЦ

Не приемайте работа, свързана с чужди забавени задължения. Откажете се от намерението да планирате бизнес с ваши приятели, които искат да се възползват от познанствата ви. Не си губете времето в празни приказки и ненужни обяснения, за да не превърнете в свой враг колегите си. На всяка цена си наложете умереност на работното място. Нежеланието ви да разберете партньорите си е причината за раздразнителност и агресивно поведение и ще предизвика сериозни конфликти в семейството ви.

БЛИЗНАЦИ

Направете поредния скок в интелектуалното си развитие. Работата ви спори, а начинанията са успешни по-скоро на късмет, ако сте прибързани и не се задълбочавате в задълженията си. Затова бъдете внимателни, за да избегнете грешките. Погрижете за обогатяване с нови знания. Рискът от проблеми в личните отношение съществува, ако закъснеете за уговорената среща. Не се изкушавайте от инцидентен сексуален контакт, защото сте податливи на инфекции на половите органи, които трудно ще излекувате.

РАК

Не пропускайте възможността да се издигнете в професионалната йерархия. Не очаквайте помощ от колегите си, защото са притеснени, че може да ги изместите. Разчитайте на себе си, за да се справите успешно със служебните си задачи. Не очаквайте финансови постъпления, ако сте забравили да подготвите документите. Спокойствието в дома ви е най-доброто лекарство срещу умората. Приберете се и си почивайте. Ако имате намерение да се отдадете на интимни мигове ще останете разочаровани от себе си.

ЛЪВ

Начинанията са успешни, ако не сте прибързани и работите задълбочено. Не бива да сте полезни на ваши близки приятели, ако жертвата, която правите, за да им подадете ръка, е във ваша вреда. Няма да разберат от какво сте се лишили в тяхна полза и след време ще се подиграват на вашата наивност. Не уговаряйте романтична среща. Последствията могат да бъдат неочаквани заради желанието ви да анализирате действията и недостатъците на партньорите си и непрекъснато да ги критикувате.

ДЕВА

Интересът към вас е видимо подчертан. Деловите разговори са изпълнени с въпроси за проекта, заради който сте придобили световна известност. Не ги отлагайте и обяснете начина си на работа. Работете умерено и си наложете спокойствие, за да избегнете пропуски заради невъзможност да се откъснете от мислите си за постигнатия професионален успех. Близките ви ще очакват да се приберете за да приготвите вечеря. Сторете го, за да избегнете ново напрежение. Откажете се от мечтите за сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Подгответе за неочаквани новини, които ви помагат да се решите на професионална промяна. Проблеми с колегите ви изнервят и депресират. Напразно се ядосвате. Разрешете ги с търпение и такт. Веднага след това се отдайте на активна работа, за да отхвърлите неотложните си служебни задачи. Като награда да умората през деня, вечерта за ваша изненада, скъпи дами, ще ви зарадва приятна новина, свързана с личния ви живот. Не пропускайте да се насладите на незабравими сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Внимателните инвестиции ще помогнат за разрастването на вашия бизнес и ще ви предпазят от загуби. Всички покупки, без недвижимо имущество, са успешни. Ако се занимавате със собствен бизнес, приведете в ред счетоводните си документи защото може да ви изненадат неочакваности. Търговците да са активни. Подвластни сте на чувствата си, но все още не сте достатъчно добре подготвени да ги споделите. Този факт е причина за нервността на вашия партньор. Вечерта не пропускайте да се отпуснете в романтична обстановка.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете отговорни към изискванията си при общуване с ваши бъдещи делови партньори. Възползвайте се от възможностите, които ви дарява Съдбата, но ако инвестирате, преценявайте съществуващия риск. Не взимайте прибързани решения за финансиране на бизнеса на ваши приятели, дори и ако се познавате добре с тях. Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате след като ви разкрият. Мислите, че сте неотразими и неустоими. Това мнение не ви дава право да изневерявате.

КОЗИРОГ

Очаквайте да ви натоварят със задачи, които не са гаранция, че ще увеличите приходите си. Не споделяйте професионалните си тайни, защото разочарованията няма да закъснеят. Бъдете внимателни, ако случайно се срещнете с делови партньори на ваши колеги, които не познавате, но сте наясно, че няма да работите с тях. Нежеланието да разберете интимните си партньори е повод за разправии у дома, които ще ви напрегнат и изнервят. Не реагирайте прибързано и импулсивно, за да не отдалечите мечтаните сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Вложете творчество в работата си и ще постигнете впечатляващи резултати. Споделете новите си идеи без агресия. Бъдете снизходителни към вашите колеги, ако са допуснали грешка, която е поправима и не ви вреди. Имате възможност да излезете победители от поредната битка за надмощие. Откажете се от уговаряне на романтична среща, защото е възможна проява на ревност, ако имате интимна връзка, която може ида не е подходящата. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Вечерта се срещнете със стари приятели.

РИБИ

Разрешете успешно спорни въпроси с вашите делови партньори. Самоанализът е задължителен. Проверете възможностите, позволяващи ви да заведете дълго отлагано съдебно дело, свързано с финансови искове, като се срещнете с адвоката си. От значение е за вашето бъдеще. Отложете поканите за гостуване, заради властващата преумора. Вечерта ще се чувствате най-добре сред близките си и спокойствието на своя дом. Сексуалните ви отношения изискват да промените поведението си.