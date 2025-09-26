Хороскопът на Алена: Спорна работа за Стрелците, Козирозите да внимават за ненужни разходи

ОВЕН

Денят позволява приключване на служебни задачи. Бъдете организирани и дисциплинирани. Ако не се заемете с преките си отговорности ще си създадете проблеми. Преценете добре възможностите си и не се опитвайте да надскачате себе си. Вредите си като се натоварвате с непосилни задължения. Вечерта се усамотете. Близките ви са разочаровани от поведението ви и трудно ще ви простят късното прибирани и принудата да хапнат каквото намерят. Не се надявайте на сексуални удоволствия, ако не постигнете примирие.

ТЕЛЕЦ

При възможност за среща проведете разговори, свързани с постъпването ви на нова работа. От значение е да сте сигурни в обещаното заплащане. Ако останете измамени от някого няма как да се върнете обратно и да заемете изоставената позиция. Предстои ви обсъждане на нов проект. Вечерта посрещнете гости, които не само, че са ви приятни, а и са полезни на вас и на семейството ви. Искате да се усамотите с близките си, но те са на друго мнение и ви изнервят. Докато си легнете ще сте забравили за сексуалните си желания.

БЛИЗНАЦИ

Подгответе заключителните документи по финализиране на започнати проекти, които завършвате в срок. Горди сте с постиженията си. Приключете спокойно задачите си. Оценката за работата ви ще бъде отличното заплащане. Избегнете разправиите, за които няма видима причина. Семейните да не избързват с крайните решения за раздяла, само защото са се скарали с брачния си партньор. Не се надявайте на сексуални наслади, ако сте прекалили с критиката и с претенциите си.

РАК

Бъдете разумни и търпеливи. Бъдете предпазливи при изпълнение на служебните си задачи. Приключете с проблемите на вашето работно място, които изискват незабавно решение, защото ако отложите и днес тази задача, трудно ще избегнете бъдещите притеснения. Не взимайте импулсивни решения, свързани с личните ви отношения, за да не се окажете самотни преди края на месеца. Не се отдалечавайте от семейството и любимите си хора, които се нуждаят от вашето внимание.

ЛЪВ

На работното си място, не спорете инатливо и пренебрежително с колегите си. Избягвайте запознанствата, въпреки че досадници и днес няма да липсват. Спокойният тон при недоразуменията, които се налага да изясните, ще ви помогне повече от проявата на агресия. Успехът изисква да сте тактични и да не критикувате. Ваши лични проблеми, които не сте споделили с близките си, за да не ги натоварвате ще се превърнат в причина за дистанцирането им. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия.

ДЕВА

Имате служебни срещи, за които сте забравили и сякаш умишлено не сте ги вписали в програмата си за деня. По-добре е ако сте на други разговори да се върнете на вашето работно място и да си спазете обещанието, вместо да се изпокарате с колегите си, които нямат представа от планираните разговори. Трудностите по пътя ви са преодолими, ако не сте прекалено прибързани и инатливи. В семейството ще ви изненадат с проблеми, за пореден път породени от вашето нежелание да сте откровени и да споделите грижите си.

ВЕЗНИ

Ако ви поставят нови задачи работете без напрежение. Ще се справите добре със задълженията си и ще получите отлично възнаграждение, точно навреме, за да покриете закъснели плащания. Нови идеи, хрумнали ви ненадейно, ще ви помогнат да постигнете професионалните си цели. Прибързаността е абсолютно забранена. Семейният ви живот е по-спокоен и хармоничен в сравнения с вчерашния ден. Отхвърлете домакинските си задължения, пригответе различни ястия, за да имате време за себе си.

СКОРПИОН

Не отказвайте предложеното ви полезно сътрудничество, ако сте проверили надеждността на хората, които ви го отправят. Помощта на познати с високо обществено положение няма да ви е излишна както днес така и през следващата седмица. Задълженията на работното място изискват да сте отговорни. Предпазвайте се от грешки. В отношенията с любимия ви човек цари хармония и разбирателство. Споделете проблемите, които ви тревожат. Вечерта останете само със семейството си или с интимния си партньор.

СТРЕЛЕЦ

Въпреки лошото настроение, което ви е обзело сутринта, работата ви спори. Причината не е във вас, а в обстановката, която не позволява да реагирате и да промените плановете за деня си. Не мразете себе си. Разочаровани сте от злата орисия, която за пореден път играе срещу вас, но всъщност ви носи полза. Вечерта излезте с близките си на разходка или отидете на гости на приятели или роднини. След като се приберете няма защо да анализирате поведението им, ако не ви е харесало.

КОЗИРОГ

Не забравяйте да стабилизирате постигнатите резултати при изпълнение на служебните задължения. Откажете се от планираните покупки за дома или офиса. Не допускайте загуби, заради ненужни разходи. На вашето работно място се предпазвайте от разногласия с началниците и колегите си. Вечерта си почивайте. Близките ви са организирали вечеря заедно с ваши добри приятели, за да ви зарадват, като дори са поръчали доставка на храна, за да не готвите вие. Повеселете се, изпратете гостите си.

ВОДОЛЕЙ

Отхвърляте с лекота задачите си, въпреки че сте доста напрегнати. Осъществете плановете си за деня, дори и ако са ви натоварили с други задачи. Бъдете гъвкави, за да се справите бързо с проблемите между колегите ви, предизвикани от разправия заради допуснатите от тях грешки. Отношенията с любимите ви хора ще се успокоят, ако не прекалите с претенциите си заради несвършени задачи от страна на брачния или интимния ви партньор. Пазете се да не го обидите с необмислените си думи.

РИБИ

?Посъветвайте се с хора, които искат да ви помогнат да разрешите проблемите си. Трудностите по пътя ви не пречат да запазите спокойствие. Успехът не ви е изоставил. Появата на влиятелна личност ще ви зареди с необходимата ви сигурност и ще почувствате стабилна закрила. Изнервени сте от опита да ви наложат обвързване в нежелани от вас интимни отношения. Не реагирайте емоционално, ако интимния ви партньор ви упрекне в некоректност към него, особено ако не сте семейни.