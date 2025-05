Червени Tesla Cybertruck и камили посрещнаха Доналд Тръмп в Катар (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп отново получи впечатляващо посрещане, след като пристигна във втората си дестинация от четиридневното си пътуване до Близкия изток. В Доха, Катар той беше посрещнат с камили и червени Tesla Cybertruck.

Тъй като е бивша телевизионна звезда, Тръмп е наясно със сценичността на президентското посещение и неговите катарски домакини направиха всичко възможно, за да го посрещнат подобаващо.

Катарският емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани поздрави американския президент на лилав килим. А кортежът на Тръмп беше ескортиран по улиците на Доха от кавалерия от червени Cybertruck на Tesla - намигване към старшия съветник на президента, главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск.

Колоната беше посрещната в Амири Диван, административните офиси на емира, от десетки камили и арабски коне.

„Оценяваме тези камили - не съм виждал такива камили от дълго време“, отбеляза Тръмп.

Емирът и президентът наблюдаваха изпълнение на националните химни на двете страни на официална церемония по пристигането.

Седнал в плюшени, позлатени столове по време на чаена церемония, емирът обсипа с похвали госта си, заявявайки, че е „изключително поласкан“ и „много щастлив“ от посещението на президента, отбелязвайки, че Тръмп е „първият американски президент, който официално посещава Катар“.

Trump greeted with a red carpet in Qatar by the Emir and an elite military guard 🔥



$400M in savings to the U.S. taxpayer with the 747 they gifted our military ✈️ pic.twitter.com/yOEhib4Mkz