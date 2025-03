Швеция ще предаде на Украйна 18 самоходни артилерийски системи "Archer"

Швеция подписа договор за производство и доставка на Украйна на 18 самоходни артилерийски системи Archer и 5 контрабатарейни радара ARTHUR.

Това съобщи шведският министър на отбраната Пол Йонсон, пише "Милитарни".

Сделката е на стойност около 300 милиона долара и е част от 18-ия пакет от военна помощ за Украйна.

„До сега Швеция прехвърли 8 системи Archer на Украйна. Те са ценени от Украйна и свършиха добра работа на фронта, причинявайки вреда на руските окупатори. Със своята комбинация от скорост, точност и мобилност, Archer е страхотно оръжие в Украйна “, казва Йонсон.

Освен това Йонсон обяви влизането на Швеция в артилерийската коалиция - инициатива, насочена към координиране на доставките на модерни артилерийски системи, боеприпаси и обучение на украинската армия.

Дългосрочната цел на коалицията е укрепване на артилерийския потенциал на Украйна и повишаване на нейната оперативна съвместимост с НАТО.

