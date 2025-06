Шест души пострадаха при нападение срещу шествие в подкрепа на Израел в американския щат Колорадо

Шест души пострадаха в неделя следобед (американско време) в град Боулдър, щата Колорадо, когато 45-годишен мъж нападна произраелска демонстрация с коктейли „Молотов“ и викове „Свободна Палестина“, предадоха световните агенции.

Boulder attack: six injured in Colorado after man targets rally for Israeli hostages. pic.twitter.com/3aiuJPO3Zw