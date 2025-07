Шон „Диди“ Комбс - Очаква присъдата

Мегаделото срещу рап певеца и продуцент Шон „Диди“ Комбс завърши със смесени резултати. Американецът се отърва от най-тежките обвинения, които можеха да му осигурят доживотен затвор, но бе признат за виновен по два случая на транспортиране на хора с цел проституция, носещи до 10 години зад решетките. Сега предстои обявяване на присъдата, а съдията отказа „Диди“ да бъде пуснат под гаранция до нейното прочитане.

Единият голям извод е, че това все пак е победа за него, след като федералното жури в Ню Йорк го оправда по най-сериозните обвинения в заговор за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Дванадесетте съдебни заседатели - осем мъже и четири жени, обаче го признаха за виновен по по-леките обвинения, свързани с проституция, след повече от 13 часа обсъждане. 55-годишният рапър и продуцент може да получи общо до 20 години, но не и доживотен затвор, както ако беше признат за виновен по всички обвинения.

Съдия Арун Субраманян отказа да освободи Комбс, позовавайки се случаите на домашно насилие, в които той е нападал бившата си приятелка Каси Вентура.

Адвокатите на „Диди“ твърдяха по време на целия процес, че макар да има проблем с домашното насилие, той не е виновен по по-сериозните обвинения в заговор за рекет и трафик на хора за сексуална експлоатация. Този аргумент обаче изглежда се е обърнал срещу клиента им, когато е станало на въпрос за освобождаването му под гаранция, коментира американската преса.

Съдията е определил 3 октомври като дата за предварителното произнасяне на присъдата, въпреки че е казал на адвокатите на защитата, че ще разгледа искането им за удължаване на срока, съобщават американски медии. Съдията може да реши рапърът да изтърпи едновременно двете присъди, всяка от които предвижда до 10 години. Това може значително да намали срока на лишаването му от свобода.

„Диди“ изслуша решението в съдебната зала в присъствието на майка си и сестра си и падна на колене след като разбра, че е оправдан по сериозните обвинения. Роднините и поддръжниците му в залата едва сдържаха облекчението си въпреки предупреждението на съдията да избягват изблици – при първото „невинен“, някой изкрещя „Да!“.

Той все пак беше признат за виновен за това, че е организирал пътувания със самолети на жени и платени мъже проститутки в различни щати, за да участват в сексуални контакти – престъпление по федералните закони.

Обвиненията бяха много - насилие, секс, побои, наркотици, изнудване на жени с цел принуждаване да проституират - прочутият изпълнител и продуцент се оказа истинско чудовище.

Някога една от най-влиятелните фигури в хип-хопа и в музиката изобщо, Пъф Деди (Шон „Диди” Комбс), беше арестуван на 16 септември и не се призна за виновен по повдигнатите му куп обвинения. Пъф и неговият бизнес Combs Enterprise бяха уиличени, че участват “в постоянен и всеобхватен модел на злоупотреба с жени, сред които малолетни, и други лица”. Според документите, насилието е било с огромни мащаби. Съобщава се, че Диди, чието истинско име е Шон Комбс, е манипулирал жени да правят секс с мъже проститутки, докато той е наблюдавал и понякога е записвал по време на своите “превъртания” или “избухвания” - събирания с алкохол и наркотици, на които е използвал влиянието си, за да примамва жертви за сексуални действия. Тези партита понякога продължавали с дни. Твърди се, че рап магнатът също така е организирал транспортирането на проституиращите и неговите жертви през държавните граници. По време на драматичните обиски в имотите на Диди в Маями и Лос Анджелис федералните власти са конфискували десетки “доставки” за партитата, сред които наркотици и “повече от 1000 бутилки бебешко олио и лубрикант”.

Пъф Деди някога беше една от най-влиятелните фигури в хип-хопа - известен като продуцент и мениджър на покойния Notorious BIG, както и като самостоятелен рапър с хитове като I'll Be Missing You, Come With Me и Bad Boy For Life. През 2017 г. оглавява класацията на списание “Форбс” за най-добре платените знаменитости със спечелени 120 млн. долара в рамките на година. Сега шансовете му да се завърне в индустрията си близки до нула, но в крайна сметка нищо не се знае. Това е шоубизнесът.

Преби приятелката си

През ноември 2024 година бившата му приятелка, R&B певицата Каси, подаде съдебен иск, в който го обвинява, че е принуждавал нея и други хора към нежелан секс под въздействие на наркотици. Искът беше уреден за един ден, но месеци по-късно CNN излъчи запис от охранителна камера на хотел, на който се вижда как Деди удря и рита Каси, а после я хвърля на пода.

Той е опасен за обществото

Не пожелавам на никоя жена да изпита това, на което бях подложена по време на връзката ми с Шон. И след това останалото, когато опитах да прекратя нашите отношения и се реших да повдигна обвинения. Той е опасен за обществото. Това ме превърна в човек, който никога не съм мислила, че ще стана. С много упорит труд днес съм по-добре, но цял живот ще се възстановявам от миналото си. Благодаря на всички, които отделиха време да се заемат сериозно с този въпрос.

Каси Вентура, певица

Направи голям бизнес

Пъф Деди е истинска рап икона на своето време, защото освен много хитове, той успява да направи и бизнес от своята любов към музиката. Той се е доказал и като успешен продуцент, знае как да изгради целия образ на своите изпълнители. Не искам да коментирам какъв е в личния си живот, защото не го познавам в такава светлина - музиката ни събра и там той е значима фигура.

Бионсе, певица

Видях страшни неща

За известно време живях с Пи Диди през 90-те, когато бях само на 13-14 години и видях страшни неща. Той ми предложи да отида в дома му, за да “видя какво представлява начинът на живот на музикант”. Мястото на Пъфи просто беше пълно с мацки и оргии без прекъсване още тогава, не искам да мисля какво е станало, когато е бил вече по-богат и влиятелен. Беше доста диво.

Ъшър, рап изпълнител