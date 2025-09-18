А1 отбелязва 30-години със специални филмови предложения

По повод своята 30-годишнина А1 изненадва клиентите си с празнична филмова селекция във видеотеката на А1 ТВ. В рамките на 30 дни във видеотеката ще бъдат достъпни две селекции от по 30 подбрани заглавия с 30% отстъпка.

Сред тях присъстват едни от най-очакваните премиери и любими семейни филми – „Злосторница“, „Соник: Филмът 3“, „Трансформърс: Първият“, „Падингтън в Перу“, „Котаракът в чизми 2“, „Тролове“, „Спондж Боб: Гъба беглец“, „Ку-чо“ и още много продукции от водещи световни студиа. Заглавията обхващат различни жанрове – от приключенски и екшън филми до комедии и анимации, подходящи за цялото семейство.

Юбилейната филмова кампания е само една от инициативите по случай празника. Клиентите на А1 могат да се включат и в играта „Колелото на съдбата“, част от А1 Клуб, в приложението Моят А1, която ще продължи до 21 ноември. Всеки ден тя дава възможност за спечелване на нови моментни бонуси, както и участие в томболи за общо 333 предметни награди. Сред тях са смартчасовници Huawei Watch Fit 4 Pro, смартфони Samsung Galaxy S25 Edge, а трима участници ще си тръгнат и с голямата награда – автомобил BMW 318i.

С тези инициативи А1 празнува три десетилетия иновации, свързаност и нови възможности, като подарява на клиентите повече забавление и поводи за изненади.

Видеотеката на А1 ТВ предлага разнообразие от български и чуждестранни заглавия във всички жанрове. Всеки месец се добавят нови предложения, които могат да се наемат за 48 часа и да се гледат неограничен брой пъти. Благодарение на вграден изкуствен интелект, платформата предлага персонализирани препоръки според вкуса на зрителя.