Александра Тоткова - шампионът, който изкачва България на световния подиум

Ако си чул името Александра Тоткова, то най-вероятно го свързваш с медали, световни купи и шампионати и високи спортни постижения. На едва 20 години тя е една от най-успешните български състезатели по спортно катерене и определено е сред имената, които определят бъдещето на този спорт. През септември тя записа и още една страница в историята – Александра беляза впечатляващо представяне на Световното първенство по спортно катерене в Сеул, където достигна полуфинал в дисциплина „Трудност” - жени и така постави страната ни на картата на големите състезания. Но ако я заговориш, бързо разбираш, че за Алекс катеренето не е само подиум и титли.

„Хората често си мислят, че катеренето е твърде трудно или, че трябва да си супер силен. Не е така - всеки може да започне. Важното е да пробваш, да се забавляваш и малко по малко да откриваш какво можеш. С времето идват и техниката, и силата, и увереността“, казва тя.

Алекс започва да се катери като дете - от чисто любопитство. Играта се превръща в страст, а страстта в спортна кариера. Днес тренировките ѝ са на световно ниво, но никога не забравя най-важното: катеренето трябва да носи удоволствие, независимо дали си шампион или за първи път хващаш хватка. „Не е нужно да минаваш най-трудните маршрути. Достатъчно е да видиш, че си стигнал малко по-високо от вчера. Това чувство те кара да искаш пак и пак, да продължаваш и да не се отказваш.“

Едно от най-хубавите неща в катеренето е, че никога не е едно и също - всяка стена и всеки маршрут са различни, а тренировките никога не са скучни или еднообразни. Така неусетно развиваш сила, баланс и концентрация. „Понякога ти трябва повече време да разбереш как да минеш дадена линия, но винаги има начин. И точно това те учи да не се отказваш – в тренировките, но и в ежедневието.“

Днес младите катерачи у нас имат огромен шанс – да тренират в зали от световна класа. Balkan Climbing в София е най-голямата зала на Балканите с над 3000 кв. м катерачна площ, стени до 17 метра и стотици маршрути за всяко ниво. „Когато вляза в такава зала, се чувствам като дете в магазин за бонбони – иска ми се да пробвам всичко. А най-хубавото е, че виждам хора на всякаква възраст, които се катерят и се забавляват по свой начин. Катеренето е игра, в която всеки може да участва.“

Успехите на Александра са вдъхновение за мнозина, но тя вярва, че най-важното е просто да започнеш. „Не е нужно да си мега-машина, за да се катериш. Трябва ти само желание да опиташ нещо различно и смелост да направиш първата крачка. Всичко останало идва с времето.“