София отмъква волейбола от Варна с половин милион лева

В София явно са твърдо решени да изместят Варна като волейболна столица на България и домакин на „една четвърт“ от европейското първенство за мъже догодина. Страната ни ще е съдомакин на континенталния шампионат идния септември заедно с Италия, Румъния и Финландия, като първоначално Морската столица бе заявена за домакин на групата на България. Впоследствие обаче стана ясно, че има вероятност събитието да се измести в столицата, която разполага с най-голямата зала у нас „Арена 8888“.

Утре се очаква съветните в Столична община да гласуват отпускането на 500 000 лева на БФ Волейбол, като има идея София да приеме и срещите от турнира от Лигата на нациите, който също трябва да се проведе в България. До предложението се стигна, след като мъжкият ни тим стана световен вицешампион на първенството във Филипините, което бе изравено най-добро постижение в отборните ни спортове за мъже и жени в историята. А при завръщането си и обиколи столицата в открит автобус и бе посрещнат с тържество пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев и директорът на „Национална спортна база“ Пламен Манолов вече са съдействали на президента на волейболната федерация Любо Ганев да се преместят три събития от залата в София – две спортни състезания и един концерт, за да бъде освободено съоръжението на съответните дати. Очаква се одобрение и от Европейската волейболна конфедерация (ЦЕВ).