Волейболистите в група с Полша на европейското догодина

Световният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий. Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока. Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. В група "А" са

Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция и Словакия; в група "С"-

Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Дания, а в група "D" - Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария.

Женският национален отбор ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия в група "В" на континенталния шампионат, който е от 21 август до 6 септември. Българките ще играят в чешкия град Бърно.

Останалите домакини са Турция, Азербайджан и Швеция. В група "А" освен туркините са съставите на Латвия, Полша, Германия, Словения и Унгария. В група в Азербайджан ще играят още Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния и Испания, а в група "D" при Швеция са още Черна гора, Италия, Франция, Словакия и Хърватия.