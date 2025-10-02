В събота е жребият за европейското по волейбол

Жребият за разпределението на групите на Европейското първенство по волейбол за мъже през следваща година ще бъде теглен в събота (4 октомври) в италианския град Бари на церемония късно вечерта - около 21:45 часа местно време, обявиха от Европейската европейската волейболна конфедерация (ЦЕВ). Турнирът ще се проведе между 10 и 26 септември 2026, като България е един от домакините, а останалите страни, които ще приемат мачове, са Финландия, Румъния и Италия, където трябва да се състои финалният турнир след груповата фаза. Мачът на откриването трябва да се играе на "Пиаца дел Плебишито" в Неапол на 10 септември.

България е заявила Варна за град домакин, като идеята е да се използва "Двореца на културата и спорта" в морската ни столица, но президентът на българската федерация Любомир Ганев заяви, че се мисли дали да не се премести турнира в София заради по-големия капацитет на "Арена 8888". Дворецът във Варна събира около 6000 зрители, като другите зали за турнира са значително по-големи. "ВТ Арена" в Клуж-Напока събира 10 000 зрители, а "Нокиа Арена" в Тампере близо 13 500. Италия е заявила четири града за домакинството си - Неапол, Модена, Торино и Милано.

На Евро 2026 ще има 24 участника, като домакини са България, Румъния, Финландия и Италия. С представянето си на последното Европейско първенство класиране заслужиха Полша, който ще защитава титлата си, както и Словения, Франция, Нидерландия, Сърбия, Украйна, Германия и Португалия. Като победители в квалификационните групи ще участват Дания, Белгия, Чехия, Естония, Швейцария, Гърция и Словакия, а като най-добри подгласници Латвия, Турция, Израел, Швеция и Република Северна Македония.

Билетите за мачовете на Европейското първенство ще бъдат пуснати официално в продажба на 7 ноември.

Също в Бари ще се изтегли и жребият за Европейското първенство при жените, което ще се състои между 21 август и 6 септември, а страните домакините са - Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България ще бъде сред участниците, заедно със страните-домакини и още Сърбия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция, Украйна, Словакия, Германия, Белгия, Словения, Черна гора, Испания, Гърция, Хърватия, Румъния, Унгария, Португалия, Латвия и Австрия.