Държавни почести за „сребърните лъвове“

„Тур за овации“ в държавните институции направи мъжкият национален отбор по волейбол ден след прибирането си у нас. Световните вицешампиони бяха приети от президента Румен Радев, който им връчи почетни плакети и им благодари, че са дали „вяра в нашите сили и надежда за бъдещето“. А играчите му подариха топка и фланелка с подписите на всички от тима.

„Когато се завърнахме в България, това невероятно посрещане вчера, ме кара да си мисля, че феновете, деца, майки, бащи, възрастни хора – те ни дадоха много повече, отколкото ние на тях“, пък бяха думите на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

След това „сребърните лъвове“ бяха приети и в Народното събрание, където депутатите станаха на крака и ги посрещнаха с аплодисменти.

А междувременно Русе може да се приеме първите изяви на волейболистите на родна земя след паметния успех във Филипините. Градът се кандидатира за домакин на турнир от Лигата на нациите догодина – предложението бе направено на сесия на Общинския съвет от проф. Велизар Павлов и бе подкрепено от кмета Пенчо Милков. Според Павлов „Арена Русе“ е на второ място в България по характеристики след „Арена 8888“ и това дава на града големи шансове да приеме част от летния комерсиален турнир. Догодина сме съдомакини и на европейското първенство заедно с Румъния, Финландия и Италия, където е финалната част. „Българската част“ от континенталния шампионат отново ще е във Варна, както бе и на предишното издание през 2023 г.