Ружди Ружди след шестата световна титла с рекорд: От доста време исках такъв резултат

Ружди Руджи бе вторият голям шампион, който кацна на летище „Васил Левски“ след волейболните национали. Най-силният си спортист с увреждания се завърна от индийската столица Ню Делхи, където спечели шестата си световна титла в тласкането на гюле с нов световен рекорд с 26 см над предишния си.

„Тази година беше много успешна за мен, успях да направя много добър резултат, което е световен рекорд – заяви Ружди. - Три пъти го подобрих, от много дълго време исках да постигна такива резултати. Следих и успехите на волейболистите, искам да ги поздравя всичките, както и треньорите им“.

Това бе шестата поправка на световния рекорд за Ружди в последните десет години, като атлетът има две паралимпийски титли, както и по шест световни и европейски.