Почетни плакети от президента Радев

Почетни плакети ще получат волейболните национали и целият щаб от президента Румен Радев. Церемонията е в сряда от 11 часа в Герберовата зала на „Дондуков“ 2. Българите станаха втори в света на турнира във Филипините. След шест поредни победи загубихме финала от Италия.

В последните години българският волейбол редовно гостува в Герберовата зала. Там бяха европейските шампионки за жени под 18 години, а след това и световните под 19 години. Визита направиха и част от сегашните мъжки национали, които станаха трети в света преди две години.