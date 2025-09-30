Насар загря с тежки щанги за световното

Карлос Насар вече навлиза в топ форма преди световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия). Мондиалът ще е първият по новите категории, а голямата звезда на спорта ще се състезава при 94-килограмовите, след като миналата година спечели всичко в кат. до 89 кг, а тази пролет триумфира и с европейска титла на 96 кг.

Феноменът от Червен бряг взе участие в кръг от хърватската лига като гост състезател на КДУ Сплит и мина кантара с лично тегло от 92,2 кг. Родният ас очаквано спечели, като записа пет успешни опита – последователно 160, 170 и 180 кг в изхвърлянето, както и 210 и 215 кг в изтласкването. А след това се отказа от последния опит във второто движение, което по принцип му е по-силно.

Засега в новите категории не са регистрирани рекорди, а поставен „световен стандарт“, който е 181 кг в изхвърлянето и 221 кг в изтласкването. И в двете движения Насар има по-добри резултати от официални състезания. Световното е от 2 до 11 октомври, а категория на Насар е на 9 октомври от 20,30 часа българско време.