Барчовски напуска националния отбор

Росен Барчовски се оттегля като селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол. Наставникът освобождава поста след неуспешното представяне на предварителните световни квалификации, в които България отпадна в група с Австрия и Нидерландия.

На заседанието си Управителният съвет на БФ Баскетбол е приел отчета на Барчовски, а все още не е ясно кой ще го смени на поста. Смята се, че фаворит е старши-треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов, който изведе варненския тим до Купата и Суперкупата на България, а миналата година взе Купата и с бургаския Черноморец.